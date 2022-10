Onderzoek toont aan: het is helemaal niet zo’n ramp als je vloekt in het bijzijn van je (klein)kind

Eerdere onderzoeken toonden al aan dat schelden de band binnen het gezin kan versterken en dat het een prima manier is om stoom af te blazen en stress van je af te schudden. Daarnaast zijn mensen die schelden vaak intelligenter en aantrekkelijker. Je maakt dus helemaal geen monster van je (klein)kind. En dat is nog niet alles.

Wat als je vloekt in de buurt van je (klein)kind?

Natuurlijk snappen we dat vloeken niet bijdraagt aan het voorbeeld dat je je (klein)kind wil geven. Maar ook Emma Byrne, onderzoeker en auteur van het boek Swearing is Good for You: The Amazing Science of Bad Language, ziet talloze voordelen aan een scheldwoord hier en daar.

Voordelen

Nee, je (klein)kind hoeft niet te schelden met de meest vreselijke ziektes. Maar af en toe een lelijk woordje moet best kunnen. Volgens Emma duidt vloeken bij kinderen zelfs op een betere woordenschat en kan het 't kind helpen om woede te verwerken en te uiten.

Veilige omgeving

Emma legt uit: “Vaak proberen we kinderen niet bloot te stellen aan negatief taalgebruik tot ze oud genoeg zijn om hier goed mee om te gaan. Maar ik vind het beter als ouders hun kinderen met empathie en in een veilige omgeving leren omgaan met scheldwoorden.”

Pijntolerantie

Volgens haar doet vloeken ook iets bijzonders met pijntolerantie. Door te vloeken op het moment dat je fysieke pijn ervaart, stijgt je pijntolerantie met 50%, waardoor je de pijn beter aankunt. Het roepen van neutrale woorden heeft niet ditzelfde effect.

Conclusie

De conclusie van dit verhaal? Natuurlijk moet niet zo zijn dat je je (klein)kind enorm grof taalgebruik aanleert, maar als er dan bij een van jullie eens een lelijk woordje ontsnapt, is er dus écht geen man overboord.

Werkt een vloekpotje nou wel of niet? Christien legt het uit:

Bron: Scary Mommy