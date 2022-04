Onderzoek toont aan: thee drinken is heel goed voor je hersenen

Volgens een studie van de National University of Singapore hebben mensen die ongeveer 25 jaar lang elke week vier koppen thee drinken een efficiëntere hersenfunctie. Dit betekent dat je hersenen je beter kunnen beschermen tegen achteruitgang in je hersenen naarmate je ouder wordt.

Analyse

Om de voordelen van het drinken van thee te kunnen bestuderen, analyseerden de wetenschappers de neuroimaging data van 36 volwassenen van 60 jaar of ouder. Neuroimaging is een verzameling van verschillende technieken die worden gebruikt om de structuur en functie van hersengebieden in beeld te brengen.

Gezonder brein

Naast de theeconsumptie analyseerden de onderzoekers ook factoren over de gezondheid van de deelnemers, zoals hun levensstijl en psychologisch welzijn. Uit de resultaten blijkt dat deelnemers die gedurende 25 jaar minstens 4 koppen groene of zwarte thee per week dronken, een gezonder brein hadden dan de mensen die geen of minder thee dronken. De hersengebieden van deze personen waren op een 'efficiëntere manier' met elkaar verbonden.

Achteruitgang

“Onze resultaten bieden het eerste bewijs van een positieve bijdrage van het drinken van thee aan de hersenstructuur en suggereren dat het regelmatig drinken van thee een beschermend effect heeft tegen leeftijdsgerelateerde achteruitgang in de hersenen”, zegt Feng Lei, teamleider van het onderzoek en universitair docent bij de afdeling psychologie.

Wegennet

Om de resultaten wat duidelijker uit te leggen, vergelijkt Lei je hersenen met het wegennet. Wanneer er betere, grotere wegen zijn tussen bepaalde steden, kom je sneller en energieker aan op je bestemming. Wanneer er gaten in de weg zitten of je ergens met een omleiding moet komen, doe je er veel langer over en kun je onderweg wat zijn vergeten.

Kleiner risico

En we mogen natuurlijk niet vergeten dat uit een eerder onderzoek van de Harvard Medical School is gebleken dat de theeconsumptie al een langere tijd wordt gekoppeld aan een lager risico op hartaandoeningen, kanker en diabetes. Zet maar snel die waterkoker aan!

Bron: Independent