Er zijn standaard bespaartips die we allemaal kennen: geen boodschappen doen als je honger hebt, de verwarming laag zetten en een trui aandoen, korter douchen. Maar wat kun je verder nog doen?

Deze bespaartips ken je misschien nog niet

Check, check, dubbelcheck

Als caissières het bedrag van je boodschappen opnoemen denk je wel eens ‘klopt dat wel?’ Nou, misschien niet. Het kan zomaar zijn dat het prijskaartje niet helemaal up to date is, dat een aanbieding niet wordt verrekend bij de kassa of dat een artikel per ongeluk twee keer wordt gescand. Allemaal kleine foutjes, maar dat kan uiteindelijk toch oplopen. De ene winkel maakt meer foutjes dan de andere, maar toch maar even checken, dat kassabonnetje.

Home is where the money is

Deze geldt niet voor iedereen, maar mocht je een hypotheek hebben, dan kan het zeker geen kwaad om hier even naar te kijken. Vooral als je onder de oude normen je hypotheek hebt afgesloten kan dit je nogal wat geld opleveren. Als je huis nu meer waard is, en je hypotheek dus lager is dan de woningwaarde, dan kan het zijn dat de bank je hypotheekrente verlaagt. Dat kan soms wel € 320 per maand schelen! Er zijn ook banken die dit automatisch doen, maar soms moet je er zelf om vragen. Zeker de moeite waard dus.

Too good to go

Sommige etenswaren zijn gewoon te goed om weg te gooien, maar kunnen door winkels of restaurants niet meer verkocht worden. Met deze app kun je zien welke bedrijven nog artikelen hebben die too good to go zijn. Omdat de etenswaren door de bedrijven niet meer verkocht kunnen worden, kun je ze voor een schijntje ophalen. Zo kun je bijvoorbeeld een hele maaltijd voor € 3,99 scoren.

Check met een app

Ja, het aandoen van een trui en het lager zetten van de thermostaat is één van die bespaartips die we allemaal kennen, maar de aanvulling op deze tip heb je misschien nog niet gehoord: monitor je verbruik. Met een app die je verbruik bijhoudt kun je zelf ook echt zien of en wat je bespaart. Je kunt namelijk dagelijks je verbruik heel precies checken en dus ook zien hoeveel je bespaart door de thermostaat twee graden lager te zetten of door een minuut korter te douchen.

Moestuin

Deze tip vereist wat meer liefde en tijd dan de andere tips, maar met een moestuin van 120 bij 120 centimeter kun je jaarlijks zo’n € 200 besparen. En het heet misschien wel een moestuin, maar dat betekent niet dat je er ook echt een tuin voor nodig hebt. Je kunt je eigen moestuin ook gewoon op je balkon kwijt. Begin er vandaag nog mee. Er zijn namelijk groenten die je deze zomer al kunt eten als je ze nu plant.

Kijken, kopen, verkopen

Deze tip zit ‘m vooral in dat laatste. We zijn nogal snel geneigd om iets weg te gooien als we er klaar mee zijn: kleding die uit de mode is, een tafel die we zat zijn. Maar er zijn tegenwoordig genoeg manieren waarop je je spullen heel gemakkelijk kunt verkopen. Marktplaats, Vinted of de Kringloop. En kijk zelf ook eens wat vaker of je iets tweedehands kunt vinden voordat je iets nieuws aanschaft. Niet alleen goed voor de portemonnee, ook beter voor de aarde.

Offline versus online

Er wordt veel nagedacht over de inrichting van winkels en er is dan ook zeker een reden voor dat er zoveel snacks bij de kassa van de supermarkt liggen. Dit is de plek waar impulsaankopen plaatsvinden. Als je online boodschappen doet liggen er geen lekkere hapjes bij de kassa en hou je je beter aan je boodschappenlijstje.

Bron: Nu.nl, Porterenee