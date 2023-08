Op deze 5 plekken mag je legaal wildplukken (maar pas op voor de vossenlintworm)

Let tijdens het plukken overigens wel op: het Voedingscentrum waarschuwt momenteel voor de eitjes van de vossenlintworm, die ernstige lever-, longen- en hersenklachten kunnen veroorzaken. Via uitwerpselen van vossen komen deze eitjes op wilde vruchten terecht. Tot nu toe komt deze worm alleen in Oost-Groningen en Zuid-Limburg voor, maar je weet het maar nooit. Heb je bramen of andere vruchten geplukt, was ze dan grondig en kook ze voor je ze gaat eten.

1. In je eigen tuin

Op je eigen ‘terrein’ mag je tot op zekere hoogte doen waar je zin in hebt, dat maakt het de ideale plek om te plukken wat je wilt, wanneer en hoe vaak je dat wilt. Fijn voor de gezondheidsbewuste controlfreakjes onder ons (en dat zeggen we met liefde) is ook fijn dat je precies weet wat er met de bodem waar je eetbare planten op groeien, is gebeurd. Het is bovendien goed voor de biodiversiteit: alle micro-organismen, insecten, vogels en kleine zoogdieren die afhankelijk zijn van wilde flora kunnen hun hart ophalen in jouw tuin.

2. In die van vrienden en familie

Woon je in een appartement ter grootte van een schoenendoos, zonder balkon of dakterras? Je kunt je ouders, broers, zussen of vriendinnen die het qua vierkante meters iets beter hebben getroffen dan jij vast zo gek krijgen om wat zaadjes in hun tuin te planten. Tip: verwijs ze naar punt 1 uit dit artikel. Je kunt natuurlijk ook een hoekje in hun tuin huren, in ruil voor een potje brandnetelpesto als de tijd rijp is om te oogsten.

3. In een volkstuin

De ideale oplossing voor iedereen met gematigd groene vingers en een wankelend vertrouwen in de groente- en fruitafdeling van de supermarkt: een volkstuin. Neem het heft in eigen handen, bundel krachten met de mensen uit je omgeving en eet lekker biologisch. Zo eet je bovendien met de seizoenen mee en hoef je in januari geen aardbeien à zes euro per bakje uit Verweggistan te laten importeren. Ook nog eens goed voor het milieu!

4. Bij een bioboer of plukboerderij

Echt wildplukken is het niet, een klassieke win/win-situatie wel: de boer bewerkt de bodem, zaait, plant en verzorgt alle gewassen, jij plukt ze en bent ervan verzekerd dat je onbespoten groenvoer tot je neemt. Wat je plukt en wat het kost, verschilt per boerderij.

5. In een publieke ruimte

Stadsparken, bermen, niemandsland… Je hebt er allemaal vrij spel. Maak er handig gebruik van tijdens je eerstvolgende rondje om.

Bron: Bedrock, Voedingscentrum