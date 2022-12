Op déze dag maak je het meest kans op een succesvolle match op datingapps

Wordt 2023 hét jaar waarin jij jezelf weer openstelt voor een nieuwe liefde? Dan is het de hoogste tijd om datingapps te downloaden, want de eerste zondag van het jaar staat alweer voor de deur. En dat is volgens Tinder, Bumble en Hinge de dag waarop jouw kans op een succesvolle match het grootst is.

Dating Sunday

Dat veel mensen in een nieuw jaar op zoek gaan naar de liefde, blijkt uit de cijfers van populaire datingapps Tinder, Bumble en Hinge. Door jaar na jaar swipes te analyseren, kwamen zij erachter dat gebruikers op de eerste zondag van het jaar de meeste kans maken op een succesvolle match. Die eerste zondag werd al snel omgedoopt tot Dating Sunday en is volgens de apps dé dag waarop veel meer mensen swipen dan gebruikelijk. Het Britse Stylist vroeg dating coach Ellen Nguyen naar deze cijfers en kwam tot de conclusie dat de groei waarschijnlijk alles te maken heeft met de feestdagen. Volgens Nguyen hebben veel vrijgezellen dan tijd doorgebracht met koppels, waardoor de hang naar een nieuwe relatie zou groeien. “Bovendien is er weinig te doen op zondagavonden in januari, waardoor een datingapp downloaden aantrekkelijk is,” aldus Nguyen.

1 januari

In 2023 hoef je op die eerste zondag van de maand niet lang te wachten: hij valt namelijk direct op 1 januari. Of je nou wakker wordt met een kater of het jaar fris en vol goede voornemens begint: een betere activiteit dan swipen is er op de eerste dag van het jaar niet. Volgens Tinder vindt jaarlijks 10% van alle swipes op deze dag plaats, waardoor de kans op een succesvolle match aanzienlijk groter is.

Bron: Stylist, Mashable