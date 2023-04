Op oudere leeftijd nieuwe vrienden maken? De 3:6-regel helpt je daarbij

Nieuwe vriendschappen sluiten op volwassen leeftijd is daarom niet altijd even makkelijk. Dankzij de 3:6-regel die momenteel rondgaat op het internet, wordt het echter iets makkelijker. Hoe je ‘m toepast? Libelle legt het uit.

Vriendschappen op jonge leeftijd

Waar de een nog vriendschappen van de basisschool heeft, ontmoette de ander zijn of haar beste vriend(in) tijdens de studententijd. Beide voorbeelden zijn in de vroege jaren en dat is niet gek, want volgens The Atlantic ontmoetten we die beste vriend gemiddeld op de leeftijd van 21. Het is de leeftijd waarop velen voor de eerste keer een gebroken hart ervaarden, waarop wellicht aan een nieuwe studie werd begonnen en waarop eigen normen en waarden steeds belangrijker werden. Vooral die normen en waarden dragen bij aan de gemiddelde leeftijd van het vinden van vriendschap. Bovendien is het vinden van nieuwe vriendschappen op deze leeftijd eenvoudiger door een grote sociale kring dankzij teamsporten, bomvolle collegezalen en uitgaansgelegenheden.

Nieuwe vriendschappen sluiten met de 3:6-regel

Eenmaal ouder staan een drukke baan, het huishouden en eventuele kinderen het sluiten van nieuwe vriendschappen in de weg. Vanaf je 21e zou het dan ook elk jaar moeilijker worden om nieuwe mensen te leren kennen en er een vriendschappelijke band mee op te bouwen. Heb je wel sterk de behoefte aan nieuwe vriendschappen, dan is de 3:6-regel volgens psychologen de heilige graal. Wie een keer per zoveel weken of zelfs maanden een kopje koffie drinkt met een nieuwe collega, investeert er te weinig tijd in om een hechte band te vormen. Om een nieuwe vriendschap op te bouwen, moet je elkaar volgens de 3:6-regel in 6 weken tijd minstens 3 keer op een waardevolle manier spreken of zien. Twee van die interacties moeten in real life plaatsvinden, de ander kan bijvoorbeeld een telefoongesprek zijn.

Dr. Sanam Hafeez bevestigt in Pure Wow de werking van 3:6. Door elkaar in een relatief korte periode minstens 3 keer intensief te spreken, ontdek je al snel of deze persoon een vriend kan zijn en wordt het eenvoudiger om die vierde, vijfde en zesde keer ook af te spreken. Wil je helemaal zeker van je zaak zijn, dan is het volgens de psychologe verstandig om verschillende ‘dates’ te combineren. Leer je iemand tijdens de yogales kennen, dan kan een eerste afspraak een kopje koffie zijn. Voor de tweede en derde afspraak kies je vervolgens iets compleet anders -bijvoorbeeld met de kinderen naar de speeltuin of een avond bioscoop. Op die manier leer je meerdere kanten van elkaar kennen, met een hoogstwaarschijnlijk diepere vriendschap als resultaat.

