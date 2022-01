Open of dicht? Dit staat de scholen te wachten

Dit geldt voor de basisscholen, middelbare scholen en universiteiten.

Omikronvariant

Wegens de snelle stijging van besmettingen met de omikronvariant, besloot het Outbreak Management Team (OMT) een week voor de kerstvakantie om deze normaliter tweeweekse vakantie te verlengen. Voor ouders met jonge schoolkinderen betekende dit dat thuiswerken met kinderen plots weer aan de orde was.

Maatregel

Ook studenten moesten weer vanuit huis werken en online lessen volgen, net als middelbare scholieren. Of deze maatregel zijn vruchten af heeft geworpen en de cijfers zodanig gedaald zijn dat de scholen open kunnen, wordt maandagmiddag duidelijk. Dan brengt het OMT een advies naar buiten, waarin duidelijk wordt of een heropening van de scholen per 10 januari mogelijk is, of niet.

Voorrang cruciale groepen

Haagse bronnen melden al wel dat het kabinet het liefst de schooldeuren voor alle leerlingen wil openen, maar dat cruciale groepen voorrang moeten krijgen. Onder deze groepen vallen onder andere groep 8 leerlingen en eindexamenkandidaten.

Thuiswerken met kinderen is lastig, maar niet onmogelijk. Met deze tips van gezinsvlogger Doortje lukt het je!

Bron: Lindanieuws