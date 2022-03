Uit Europees onderzoek blijkt namelijk dat mensen van het platteland een beter richtingsgevoel hebben dan mensen die in de stad wonen.

Richtingsgevoel testen

De omgeving waarin je opgroeit heeft dus wel degelijk invloed op hoe je hersenen functioneren. Zelfs als je inmiddels helemaal ergens anders woont. Voor deze studie onderzochten de neurowetenschappers de navigatiekunsten van maar liefst 397.162 mensen. Zij moesten de weg zien te vinden in een videospel. Hiervoor kregen ze een kaart, een startpunt en een opdracht. In een getekend landschap moesten ze met een bootje langs verschillende punten varen.

Beter richtingsgevoel

Wat blijkt? Naast dat mensen op het platteland gelukkiger zijn, kunnen mensen die opgroeiden in een dorp over het algemeen ook beduidend beter de weg vinden. De groep die als tweede eindigde bestond uit mensen die in grote, chaotische steden woonden, zoals Praag. De mensen die als kind in een stad met een vierkant stratenpatroon woonden, zoals je dat veel in Amerikaanse steden ziet, brachten het er het slechtst van af.

Grote verschillen in richtingsgevoel

“Opgroeien buiten de stad lijkt goed te zijn voor de ontwikkeling van je navigatievermogen”, zegt hoofdonderzoeker Hugo Spiers van University College London. “We wisten al dat de navigatievaardigheid afneemt met de leeftijd; dat begint al op het moment dat iemand volwassen wordt. Nu zien we dat mensen die zijn opgegroeid in een gebied met een rechthoekig stratenpatroon qua navigatie op hetzelfde niveau zitten als plattelandsmensen die vijf jaar ouder zijn dan zij.” Met andere woorden: blijkbaar blijft je richtingsgevoel als je op het platteland woont langer goed dan bij stedelingen. “En in sommige gebieden was dat verschil nog groter.”

Meer herkenningspunten

De reden hiervoor is dat dat je in een landelijk gebied nu eenmaal betere navigatievaardigheden nodig hebt. Je krijgt dan te maken met bochten in verschillende hoeken. Bovendien moet je onderweg meer herkenningspunten onthouden. Daarmee train je je geheugen en je richtingsgevoel. De resultaten van het onderzoek verschenen deze week in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

Bron: Nature