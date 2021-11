Opgelet: een zoutlamp kan schadelijk zijn voor je huisdier

Zoutlampen

Een zoutlamp is meestal gemaakt van een blok puur Himalaya steenzout. Dat zout is dan in het midden uitgehouwen, zodat er een gloeilamp in past. Het idee is dat zo’n lamp je een positiever gevoel kan geven - iets met positieve en negatieve ionen, en ook de lucht kan zuiveren. Dat merk je dan aan je ademhaling en een betere nachtrust. Voor je huisdier zou dat ook z'n voordelen kunnen hebben, maar dan is het wel belangrijk dat er geen ongelukjes gebeuren met die zoutlamp. En daar gaat het volgens de dierenarts nog wel eens mis.

Te veel zout

Honden en katten hebben nog wel eens de neiging om aan zo’n zoutlamp te likken. Dat hebben mensen gelukkig niet zo, al zou ons lichaam er in elk geval nog een stuk beter tegen kunnen dan dat van je viervoeter. Bij honden en katten kan dat zout namelijk al snel het slijmvlies van het maag-darmkanaal irriteren. Ook kan het zout, wanneer het in de maag blijft zitten, worden opgenomen door het bloed. Dat zorgt vervolgens voor een te hoog natriumgehalte. Het bloed onttrekt dan water van de omringende weefsels, wat de cellen kan laten uitdrogen. Er is dan sprake van een zoutvergiftiging.

Zoutvergiftiging

Geen zorgen, een zoutvergiftiging heeft je viervoeter niet op stel en sprong. Toch weet je niet altijd wat je hond of kat heeft uitgespookt in de drie tellen dat je niet keek, en kan er dus best sprake zijn van te veel zout. Dat herken je dan meestal aan minder eetlust, braken, diarree of bepaalde neurologische klachten (wist je dat dementie bijvoorbeeld ook een ding is bij viervoeters?).

Behandeling

Bij een milde vorm van zoutvergiftiging kan je de hond gecontroleerd kleine beetjes water laten drinken. Dan gaat het natrium-chloorgehalte weer wat omlaag. Een voordeel: je huisdier zal waarschijnlijk zelf al regelmatig naar het waterbakje lopen, want van zout krijg je nu eenmaal dorst. Is de zoutvergiftiging een stuk heftiger? Dan is er waarschijnlijk een infuusje nodig bij de dierenarts. Daar wordt het natriumgehalte dan heel langzaam naar beneden gebracht; niet te snel, want zo'n plotselinge daling kan best gevaarlijk zijn.

De oplossing

De kans dat je viervoeter zo’n zoutlamp overleeft is heel groot, al kán zo’n zoutvergiftiging dodelijk zijn. Met alleen een zoutlamp zal dat niet snel het geval zijn (let wel op de combinatie met strooizout), maar ook een lichte zoutvergiftiging wil je natuurlijk voorkomen. Stichting Dierenlot zag dan ook reden genoeg om de honden- en kattenbaasjes te waarschuwen. De oplossing voor zoutlampfans is gelukkig simpel en voor de hand liggend: zet de zoutlamp daar waar je viervoeter er niet bij kan.

Bron: Stichting Dierenlot, Women's health en Rudozem Street Dog Rescue.