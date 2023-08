Oppassen geblazen: déze zes dingen trekken spinnen aan in huis

1. Andere insecten

Spinnen hebben één groot voordeel en dat is dat ze andere insecten opeten. Als jij regelmatig spinnen in je huis ziet en veel spinnenwebben tegenkomt, dan zou het zomaar kunnen dat ze simpelweg worden aangetrokken door andere insecten in je huis. Nu is een spinnetje hier en daar natuurlijk niet erg, maar als je er echt opvallend veel ziet, dan kan het geen kwaad om een insectenbestrijder in te schakelen om te kijken of je toevallig last hebt van een bepaalde insectenplaag die de spinnen aantrekt.

2. Meelifters

Spinnen liften maar al te graag mee op andere voorwerpen, dus het zou heel goed kunnen dat de spinnen die je in huis spot binnen zijn gekomen in een doos, tas of iets anders. Als er dus al een tijdje iets buiten staat dat je naar binnen wilt brengen, kan het geen kwaad om eerst even te checken of er zich geen spinnen hebben genesteld.

3. Het is binnen beter

Als je spinnen graag buiten wilt houden, dan moet je het binnen niet te aangenaam voor ze maken. Als het buiten regent of heel heet is, dan zoeken spinnen graag een comfortabele plek op waar het droog én een aangename temperatuur is. Als je dus ineens veel spinnen binnen hebt, is de kans groot dat ze je huis als een schuilplek gebruiken.

4. Donkere, vochtige ruimtes

Als spinnen ergens gek op zijn, dan zijn het wel garages, kruipruimtes en kelders. Ze trekken hier maar al te graag in, zeker als er ook wat dozen of andere spullen staan waarachter ze zich kunnen verstoppen. Hoe meer troep, hoe meer spinnen. Probeer deze ruimtes dan ook zo netjes mogelijk te houden.

5. Felle lichten

Als je een lampje vlak bij je deur hebt, dan is dit een open uitnodiging voor insecten. Muggen en motten zijn bijvoorbeeld gek op licht. Dit is dan ook precies de reden dat spinnen worden aangetrokken door licht: ze weten dat daar een heerlijk buffet voor ze klaarstaat. Nu is het natuurlijk geen optie om je deur in het duister te hullen (al was het maar om het inbrekers niet te makkelijk te maken), maar als je nu echt gek wordt van de insecten dan kun je beter voor een sensorlamp kiezen die alleen brandt bij beweging.

6. Je hebt afval staan

Een vuilniszak vol etensresten trekt vliegjes aan en daar zijn spinnen gek op. Zorg er dus voor dat je vuilnisbak goed sluit en probeer de kliko altijd te legen voordat er vliegjes op afkomen. Zo is de kans op spinnen ook een stuk kleiner.

Bron: The Spruce