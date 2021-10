Opstaan moeilijker nu het ’s morgens zo donker is? De oplossing is simpel

Er zijn genoeg trucjes om jouw lichaam te laten wennen aan de wintertijd, waardoor je ook op donkere ochtenden makkelijk uit bed komt.

Melatonine

Volgens slaapexpert Annelies Smolders hebben zowel ochtend- als avondtypes last van de donkere dagen. “Duisternis doet ons meer melatonine aanmaken, het hormoon dat ons moe maakt, en ook een beetje melancholisch en chagrijnig”, legt ze uit aan HLN.be.

Smartphone in de hand

Snoozen is in ieder geval niet slim om te doen. Dan maak je het jezelf alleen maar moeilijker. “Hoe sneller je in beweging bent of iets eet of drinkt, hoe sneller je je lichaam en systeem in gang zet.” Wat je wel kunt doen, is zodra de wekker gaat, je smartphone erbij pakken in bed. “Check je elke avond je social media voor het slapengaan? Spaar dat scrollen door Instagram of Facebook voor ’s ochtends, zo kom je ’s avonds niet meer in aanraking met blauw licht en heb je ’s ochtends een reden om te stoppen met snoozen.

Rustig ochtendritueel

Een andere tip is om jezelf een rustig ochtendritueel aan te leren. Zorg ervoor dat je tijd neemt om de dag rustig en relaxed de dag te starten met een kop koffie, de krant of een boek en haal ook even een frisse neus buiten. “Als je zo’n ritueel kan creëren waar je elke ochtend naar uitkijkt, wordt opstaan ook meteen een stuk makkelijker.” Dat is ook veel beter dan wanneer je gehaast aan een nieuwe dag begint.

Bron: HLN.be.