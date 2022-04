Dat laat zich niet makkelijk vertalen naar het Nederlands, maar als we een poging doen, wordt het ‘strandoma’s’ of ‘grootmoeders die aan de kust wonen’.

Coastal grandmother als trend

We geven een globale omschrijving van het type vrouw dat met coastal grandmother wordt bedoeld. Ze is 60-plus, draagt haar haren natuurlijk grijs, het liefst half lang. Ze woont in een huis aan het strand, inclusief landelijk, knus interieur met veel neutrale kleuren en natuurlijke stoffen zoals jute, katoen en linnen en de keuken is het kloppend hart van het huis. Daar staat overigens ook altijd iets te pruttelen dat uiteraard homemade is. Een strandoma draagt linnen blouses, kaftans, vissershoedjes of strohoedjes en doet dat op een manier die erg modieus en elegant is. Denk Diane Keaton in zo’n beetje al haar films. Ze besteedt haar tijd graag door te koken en te tuinieren en is gek op wijn. Heb je een beeld? Zo niet, dan maakt onderstaande video het nog een stukje duidelijker:

Jonge vrouwen willen niks anders

Nu er een naam is voor dit type vrouw, willen jonge meiden ineens niks anders. Massaal verruilen ze hun gehele garderobe voor linnen, kasjmier, kaftans en broeken met rechte pijpen. En dromen ze van een leven als welgestelde gepensioneerde op het strand.

Rolmodellen

Ze laten zich inspireren door de stijl van vrouwen die niet per se oma’s zijn, maar de coastal grandmother-stijl toch aardig onder de knie hebben. Denk aan Oprah, Ina Garten, maar ook aan fictieve personages als Erica Berry in Something’s gotta give en Jane Adler in It’s complicated.

Aaf Brandt Corstius is een coastal grandmother

Volkskrant-columnist Aaf Brandt Corstius wordt door haar dochter op de hoogte gehouden van wat reilt en zeilt op TikTok. Vol verbazing kwam zij erachter dat ze deze look al jaren bewondert, zo schrijft ze in haar column. Maar zichzelf de look aanmeten, wil nog niet helemaal lukken.

“Op het moment dat ik dit schrijf, draag ik een extreem wijde spijkerbroek en een linnen blouse met blauwe streepjes. Dit is toevallig, maar ook weer niet, want ik kleed me dus al weken als een grootmoeder aan de kust. Het enige nadeel is dat ik een te groot hoofd heb voor mijn bucket hat, zoals meer mensen. Ik bezit hem wel, crèmekleurig, rijke-oma-kleur, maar hij past feitelijk gezien niet om mijn hoofd. Hij staat als een hoge, domme dop op mijn kruin, en daar kun je onmogelijk mee langs het strand van Malibu paraderen”, aldus Aaf.

