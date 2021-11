Zo worden in het Libelle Kersthuis dagelijks origami-workshops gegeven. Daar ga je onder andere aan de slag met déze pronkstukken voor in de boom. Nog geen tickets voor de Winterfair? Koop ze hier.

Op de versiertoer

Hang ze te pronken in de boom of maak er een vrolijke berg van in een schaal.

Stap 1

Vouw het papier op vier plekken naar binnen. Vouw de lange zijden aan beiden kanten schuin naar binnen en vouw vervolgens het papier tweemaal naar binnen aan de korte zijden.

Origami DIY: pronkstukken voor in de boom Beeld Renee Frinking

Stap 2

Vouw de linker onderhoek en de rechter bovenhoek naar binnen, zodat het papier een ruit vormt.

Origami DIY: pronkstukken voor in de boom Beeld Renee Frinking

Stap 3

Vouw vervolgens de rechterhoek van de bovenlaag naar de middenlijn.

Origami DIY: pronkstukken voor in de boom Beeld Renee Frinking

Stap 4

Herhaal stap 3 aan beiden zijden tot het figuur een driehoek vormt.

Origami DIY: pronkstukken voor in de boom Beeld Renee Frinking

Stap 5

Knip de bovenkant van het figuur los tot aan de lijn.

Origami DIY: pronkstukken voor in de boom Beeld Renee Frinking

Stap 6

Vouw het figuur open.

Origami DIY: pronkstukken voor in de boom Beeld Renee Frinking

Stap 7

Vouw de rechterkant van de bovenlaag open en naar binnen tot de middenlijn.

Origami DIY: pronkstukken voor in de boom Beeld Renee Frinking

Stap 8

Vouw de linkerkant van de bovenlaag terug naar de rechterhoek. Het papier is nu naar binnen gevouwen.

Origami DIY: pronkstukken voor in de boom Beeld Renee Frinking

Stap 9

Herhaal stap 7 en 8 aan alle zijden totdat het papier een driehoek vormt.

Origami DIY: pronkstukken voor in de boom Beeld Renee Frinking

Stap 10

Vouw aan alle zijden de hoek tot de middenlijn naar binnen. Vouw het figuur vervolgens open om de hoeken naar binnen te vouwen.

Origami DIY: pronkstukken voor in de boom Beeld Renee Frinking

Stap 11

Herhaal stap 1 t/m 10 opnieuw zodat er twee figuren ontstaan.

Origami DIY: pronkstukken voor in de boom Beeld Renee Frinking

Stap 12

Vouw beiden figuren open en plak ze aan elkaar tot een geheel. Klaar!

Origami DIY: pronkstukken voor in de boom Beeld Renee Frinking

DIY: zo maak je een gave bloemenkast

Productie en tekst: Kayleigh Cornet, fotografie: Renee Frinking