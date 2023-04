Pas op voor deze rode vlaggen als je weer gaat daten

Pure Wow ging hierover in gesprek met matchmaker Susan Trombetti, CEO van Exclusive Matchmaking. Met dit bedrijf helpt ze singles langdurig geluk te vinden.

Rode vlag 1: er is nog sprake van drama met een ex

Hoewel het iemand geen slecht persoon maakt, zijn aanhoudende problemen met een ex een rode vlag. Ze maken iemand ongeschikt om een relatie mee aan te gaan tot deze problemen voorgoed zijn opgelost of tot een minimum zijn beperkt. De problemen kunnen zich uiten in de vorm van een juridische oorlog over de voogdij of een slecht huwelijk zonder officiële scheiding. Niet-afgeronde zaken zorgen hoe dan ook voor emotionele onrust.

Rode vlag 2: deze persoon stelt de wensen van diens kinderen áltijd boven jullie relatie

Maak hierbij onderscheid tussen wensen en behoeften. Natuurlijk komen de behoeften van je kinderen altijd op de eerste plaats, vóór die van je partner. Dat geldt echter niet voor hun wensen. Sommige kinderen vinden het niet leuk om hun ouder(s) opnieuw te zien daten en zorgen opzettelijk voor afleiding. Laat iemand het niet toestaan dat kinderen de leiding nemen over de relatie.

Rode vlag 3: deze persoon is niet goed met kinderen

Wees op je hoede voor mensen die afwijzend of onbeleefd zijn tegen (je) kinderen. Het is prima als ze zelf geen kinderen hebben of willen, maar iemand die niet met kinderen overweg kan – zelfs niet op oppervlakkig niveau – ben je liever kwijt dan rijk. Iemand moet begrip en waardering hebben voor je familie en deze ondersteunen.

Rode vlag 4: deze persoon spreekt constant kwaad over diens ex

Als iemand constant slecht praat over diens ex, is hij of zij er waarschijnlijk nog niet overheen en kun je beter een stap terug doen. Een emotioneel gezond persoon heeft een scheiding of breuk verwerkt en begrijpt zijn of haar rol daarin. Hij of zij is volwassen genoeg om te weten dat dingen soms niet werken, en dat dit niemands schuld is.

Natuurlijk kunnen de zaken tijdens een scheiding of breuk een beetje verhit raken, maar na een tijdje zou de rust moeten wederkeren. Laat niemand je ervan overtuigen dat ze slachtoffer zijn.

Rode vlag 5: deze persoon vraagt meteen om financiële hulp

Pas op voor financiële en romantische oplichters. Geef niemand geld en wacht daar in ieder geval mee tot je iemand goed kent en een langdurige relatie hebt en goede afspraken kunt maken.

Bron: Purewow.com