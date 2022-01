Pavlova met espresso, hazelnoten & chocola

De pavlova mag best barsten in de oven, want de bovenkant wordt bedekt met room.

Dit heb je nodig: Voor 8 personen Pavlova: • 5 eiwitten, op kamertemperatuur • 1 el maïzena • 1 el witte wijnazijn • snuf zout • 150 g fijne kristalsuiker • 100 g poedersuiker • 3 zakjes instant-espressopoeder (à 1,8 g) Topping: • 250 ml slagroom • 50 g suiker • 250 g mascarpone • 30 ml espresso of heel sterke koffie, afgekoeld • 75 g witte hazelnoten, kort geroosterd in een droge koekenpan, grof gehakt • 75 g witte chocolade, in snippers gehakt Saus: • 100 g extra pure chocolade • 50 g ongezouten roomboter • ½ tl zoutvlokken (Maldon bijvoorbeeld) Bereiden: 30 min. Bakken/drogen: 3 uur en 10 min. Kcal.: 560 p.p.

Verwarm de oven voor op 180 °C. Klop de eiwitten stijf in een brandschone kom en voeg al kloppend maïzena, azijn en zout toe. Meng de suikers met het espressopoeder en schep dit mengsel bij het stijfgeklopte eiwit, de volgende lepel pas als de vorige helemaal is opgenomen. Klop door tot het stijve mengsel glanst (niet te lang, dan stort het weer in). Schep een grote cirkel (23-25 cm) eiwitbeslag op een met bakpapier beklede bakplaat, schuif deze in het midden van de oven en verlaag de temperatuur naar 150 °C. Bak 1 uur, zet dan de oven uit maar open hem niet en laat de pavlova nog zeker 2 uur staan om te drogen.

Klop voor de topping de slagroom met de suiker stijf. Roer mascarpone en koffie samen los met een garde en meng dan de slagroom erdoor. Smelt voor de saus de pure chocolade met de boter au-bain marie en roer de zoutvlokken erdoor.

Schep de koffieroom op de pavlova, bestrooi met hazelnoten en witte chocolade, druppel de saus erover en serveer meteen.

