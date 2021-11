Bostock van brioche met aardbeien & amandelen Beeld Alex Lau

Plaatje van een taartje: hemelse bostock van brioche met aardbeien en amandelen

Een bostock (of dubbelgebakken brioche) is Frans ontbijtgebak dat erg lijkt op wentelteefjes. ­Besmeerd met frangipane en gebakken in de oven. Heerlijk!