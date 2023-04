Plastic, papier of katoen: welk tasje is de beste keuze tijdens het shoppen?

Duurzaam is het toverwoord van nu, maar soms weet je gewoon niet waar je moet beginnen. Libelle stelt iedere week een duurzaamheidsvraag aan het platform hetkanWEL, voor een groener, eerlijker en leuker leven. Deze week: hoe duurzaam zijn al die tasjes die je bij het winkelen krijgt?

Wyke Potjer Getty Images

“Wilt u er een tasje bij?” Die vraag wordt in winkels nog steeds regelmatig gesteld. Ooit waren die tasjes allemaal van plastic, maar tegenwoordig zijn ze meestal van papier of katoen. Maar hoe duurzaam zijn deze opties eigenlijk?

Plastic tasjes

Laten we even de recente geschiedenis induiken. Sinds 2016 geldt in Nederland een verbod op gratis plastic tasjes. De toenmalige staatssecretaris Mansveld liet in aanloop naar dat verbod weten dat plastic zich ophoopt in het milieu en niet afbreekt. Daarom is het geen duurzaam alternatief. Daarom kwam er een verbod. Dat werkte.

Binnen twee jaar gingen we van gemiddeld 170 tasjes per persoon per jaar naar nog maar 35. Dat is een daling van bijna 80 procent. En hoewel dat aantal plastic tasjes volgens Milieu Centraal sindsdien weer iets gestegen is (47 per persoon in 2021), is dat nog steeds veel minder dan vóór het verbod. We zijn dus lekker bezig met z’n allen.

Papieren tas

Maar helemaal zonder gratis tasje kunnen we blijkbaar niet, want inmiddels sjouwen we rond met papieren en katoenen alternatieven. En dus is het goed om de milieu-impact van deze exemplaren ook eens onder de loep te nemen.

Te beginnen bij papier: dat is afbreekbaar en makkelijk te recyclen en lijkt dus een duurzame optie. Lijkt, want een papieren tas heeft veel meer materiaal nodig om dezelfde draagkracht te hebben als een plastic tas.

Omdat papier makkelijk scheurt, gooien we deze tas bovendien meestal al na één keer gebruiken bij het oud papier, terwijl we hem volgens de Consumentenbond minimaal acht keer zouden moeten gebruiken om milieuvriendelijker te zijn dan de plastic tas. Om die reden hebben de ‘luxere’ papieren tassen die je in sommige winkels krijgt, vaak een plastic laagje. Maar dat betekent weer dat ze niet te recyclen en dus niet duurzaam zijn.

De katoenen tas

Goed, dan de katoenen tas. Omdat je deze tas tot in de eeuwigheid kan gebruiken (in theorie) en het om natuurlijke materialen gaat, lijkt dit dé oplossing. Maar – je raadt het al – schijn bedriegt.

Voor het verbouwen van katoen is veel grond en water nodig. Ooit is berekend dat er 8.000 liter water gebruikt wordt voor de teelt van een kilo katoen. Nou weegt een katoenen tasje (afhankelijk van de dikte en stevigheid) ergens tussen de 40 en 80 gram, wat neerkomt op 320 tot 640 liter water per tas. En dan hebben we het nog niet eens over de impact van het eventuele gebruik van pesticiden of chemicaliën bij het verven en bedrukken van zo’n tas, want er moet natuurlijk een reclamelogo op.

In dat licht is het dan ook niet verrassend dat je een katoenen tasje 75 keer moet gebruiken om de milieu-impact net zo laag te krijgen als die van een plastic tas.

Conclusie: wat is duurzamer, plastic, papier of katoen?

De beste keuze voor het milieu is om je eigen tas – liefst van gerecycled materiaal –mee te nemen naar de winkel en die zo vaak mogelijk te gebruiken. Vergeet niet om ook een paar kleine zakjes in je boodschappentas te doen voor groente en fruit, want supermarkten gaan stoppen met het verstrekken van gratis tasjes hiervoor. Hiermee hopen ze jaarlijks 126 miljoen plastic zakjes en 10 miljoen papieren zakjes te besparen.

Voor de ongeplande bezoekjes aan de winkel is het handig om een opvouwbaar polyester tasje in je handtas te hebben, dan ben je altijd voorbereid. Probeer ook in bijvoorbeeld kledingwinkels je eigen tas bij je te hebben en geen papieren of katoenen tassen meer aan te nemen.

En heb je onverhoopt toch geen tas bij je? Koop dan een shopper, want die gaan langer mee en hebben daardoor minder impact op het milieu.