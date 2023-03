Pluto staat vanaf maart in Waterman en dat betekent ook voor jou veel goeds

Vijftien jaar lang stond Pluto in het sterrenbeeld Steenbok, maar deze maand vindt er een verandering plaats en verschuift de planeet naar Waterman.

De god van de onderwereld

Astrologen en mythologen noemen Pluto ook wel ‘de god van de onderwereld’. In de Romeinse geschiedenis was Pluto namelijk verantwoordelijk voor de zielen van overleden mensen en hun bestemming. De planeet biedt inzichten en is bij je op intense momenten waarop je leven gevoelsmatig een nieuwe start maakt. Hoewel dat troost kan bieden, gaat Pluto er vaak heftig aan toe. Confrontatie is de planeet niet vreemd en dat kan heftig voelen, maar uiteindelijk biedt het je beter begrip voor de wereld om je heen. Bovendien laat Pluto zien welke elementen in ons leven niet meer passen bij wie we zijn, waardoor we ook een diepere connectie met onszelf kunnen aangaan.

Doordat de dwergplaneet ver van de aarde af staat, een stuk verder dan de maan bijvoorbeeld, vinden deze veranderingen subtiel plaats. Wijzigingen in je leven door Pluto gebeuren bijna in je onderbewuste en zijn minder goed te herleiden dan bijvoorbeeld een slechte nachtrust door de stand van de maan.

Pluto in Waterman

Een belangrijke planeet dus, die meer invloed heeft op je dagelijkse leven dan je misschien denkt. Dat Pluto deze maand naar Waterman verschuift, betekent volgens astrologen het aanbreken van een nieuw tijdperk. De laatste keer dat dit gebeurde, was namelijk in de achttiende eeuw. Anno 2023 betekent Pluto in Waterman dat vooral sociale verwachtingen aan verandering onderhevig zijn, want de Waterman is een sociaal teken uit de dierenriem. De vraag ‘past dit nog wel bij me?’ wordt hierdoor steeds vaker gesteld, met als resultaat dat erbij willen horen voor veel mensen verleden tijd is. Oordelen gaan de deur uit, authenticiteit wordt verwelkomd. Watermannen worden ook wel de ‘weirdo’s of gekkies’, van de dierenriem genoemd en dragen deze titel met trots. Grote kans dat ook jij jezelf steeds meer durft te laten zien vanaf deze maand.

Regelmatig last van een slechte nachtrust bij volle maan? Met deze tips slaap je beter.

Bron: Freundin, Holistik, PopSugar