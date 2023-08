Podcasts: wat zijn dat en hoe beluister je ze?

Een podcast: wat is dat?

Een podcast is een audioverhaal: een online aflevering, serie of programma dat je op je telefoon kunt opzoeken en altijd en overal kunt beluisteren. Van sommige podcasts verschijnt er dagelijks een nieuwe aflevering, andere podcasts verschijnen wekelijks of minder vaak.

Een podcasts kan lang of kort duren en over uiteenlopende onderwerpen gaan. Er zijn podcasts met dertig afleveringen van een uur, waarin ingewikkelde moordzaken worden uitgeplozen, er zijn podcasts van dertig minuten die je op de hoogte stellen van het dagelijkse nieuws, maar ook bestaan er podcasts waarin presentatoren in een kwartiertje een luchtig onderwerp bespreken. Voor ieder wat wils.

Podcasts zijn er om te lachen, je iets te leren, je af te leiden, herkenning te bieden of je een interactieve ervaring te geven. Het zijn eigenlijk net radioprogramma’s - zonder muziek - die je niet live beluistert maar aanzet wanneer jij daar zin in hebt.

Wanneer doe je dat dan, een podcast beluisteren? Veel mensen zetten een podcast aan tijdens een activiteit. Dat kan, want je hoeft enkel te luisteren. Efficiënt! Omdat je een podcast hardop of via een koptelefoon of oortjes kunt beluisteren, kan het bijna altijd en overal. Op de fiets, onder het strijken, tijdens je dagelijkse wandeling (met de hond), in de auto of het openbaar vervoer, onderweg naar werk, tijdens het douchen, schoonmaken, tuinieren of make-uppen. Zo kun je op de hoogte raken, je verdiepen of even lekker lachen terwijl je ondertussen iets anders doet.

Welke podcasts zijn er?

Libelle heeft op dit moment drie podcasts:

Podcast: Slaapkamergeheimen Beeld Libelle

De nieuwste podcast heet Slaapkamergeheimen. Daarin vertellen echte vrouwen waargebeurde verhalen over hun seksleven. Ben je benieuwd wat er gebeurt tussen de lakens van een ander? Beluister deze podcast dan. Ieder verhaal duurt slechts vijf minuten, dus de afleveringen verslind je zo.

Meer informatie en de afleveringen vind je hier.

Podcast: Libelle Luisterloopje Beeld Libelle

Ken je Libelle Luisterloopje al? In deze podcast neemt Patrick Martens je via je oren mee op leerzame wandelingen met natuurexperts. Zo leer je nét even anders te kijken naar de wereld om je heen. Luister naar feitjes, tips en leuke gesprekken over de natuur om je heen. Waar vind je wilde dieren in de stad? Hoe leer je vogelgeluiden herkennen? Waarom moet je juist een boswandeling maken als het regent? Je leert het dankzij deze podcast. De vijf afleveringen duren dertig minuten per stuk en zijn ideaal te beluisteren tijdens een ommetje.

Meer informatie en de afleveringen vind je hier.



Podcast: De Vagina Dialogen Beeld Libelle

In De vagina dialogen loodsen Marieke, Ellen en Anne-Marie van Bureau Vrouwenzaken je door alles wat je maar wil weten over de vagina. Het doel: álles bespreekbaar maken en wèg met die schaamte. Luister mee naar openhartige onderbuikgesprekken en word in alle vrolijkheid een beetje wijzer. Van te grote schaamlippen tot de mythe van de visgeur, van menstrueren tot masturberen: het wordt allemaal ongegeneerd besproken in afleveringen van ongeveer een half uur.

Meer informatie en de afleveringen vind je hier.



Naast deze podcasts van Libelle zijn er nog duizenden podcasts van andere aanbieders en mediamerken. Het is onmogelijk om het gehele aanbod te benoemen, daarom hebben we een aantal van onze favorieten voor je gebundeld in dit artikel.

Waar vind je deze podcasts?

Libelle’s podcasts kun je op onze website beluisteren door te klikken op een van onderstaande links:

Ook zijn de podcasts te beluisteren op Spotify (voor alle telefoons) of Apple podcasts (enkel voor Apple-telefoons). Dit zijn apps die misschien al op je telefoon staan. Zo niet, dan kun je ze downloaden.

Podcasts beluisteren op een Android-telefoon (via Spotify) Download de Spotify-app in de Play Store. Open Spotify, klik op het vergrootglas met ‘zoeken’ en zoek de podcast die jij wil luisteren. Klik op de knop ‘volgen’ om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. De podcast vind je vanaf nu ook terug in je bibliotheek (rechts onderin). Nu kun je de aflevering aanklikken die jij wil beluisteren. Scrol helemaal naar onder voor de eerste aflevering. Als deze aflevering afgelopen is, stuurt Spotify je automatisch naar de volgende aflevering. Om te browsen tussen de verschillende podcasts die je in deze app kunt luisteren, klik je op het vergrootglas met ‘zoeken’ en klik je daarna op de rode knop met ‘podcasts’. Deze brengt je naar de nieuwste afleveringen en best scorende podcasts van het moment.

Podcasts beluisteren op een iPhone (via Apple Podcasts) Download de app ‘Podcasts’ in de App Store. Open Podcasts, klik op het vergrootglas met ‘zoek’ en zoek de podcast die jij wil luisteren. Klik op het plusje rechts bovenin om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. De podcast vind je vanaf nu ook terug in je bibliotheek (de derde knop in de onderste balk). Nu kun je de aflevering aanklikken die jij wil beluisteren. Scrol helemaal naar onder voor de eerste aflevering. Als deze aflevering klaar is, stuurt de Podcasts-app je automatisch naar de volgende aflevering. Om te browsen tussen de verschillende podcasts die je in deze app kunt luisteren, klik je op de tweede toets in de balk onderin: een vierkantje met ‘ontdek’. Deze brengt je naar de nieuwste afleveringen en best scorende podcasts van het moment.

Klaar om te luisteren? Ga meteen van start en luister alvast naar een van de spannende Slaapkamergeheimen hieronder!