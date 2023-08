Poncho of zonnebril? Dít is de weersvoorspelling voor de herfst

Laten we eens kijken wat de meteorologen voorspellen voor dit seizoen vol verrassingen.

Mooie nazomerdagen

Meteoroloog Jaco Wezel is hoopvol. “Deze herfst is de kans op zachter weer groot en daarbij wordt een normale neerslagsom verwacht’, zegt hij. “Vooral in september is er kans op mooie nazomerdagen. In oktober en november wordt normaal wisselvallig herfstweer verwacht, maar de berekeningen voor deze maanden zijn nog erg onzeker.”

Weersvoorspelling herfst

Aangezien volgende maand de invloed van hogedrukgebieden waarschijnlijk groter is dan normaal, zullen de temperaturen hoger liggen. Hopelijk schijnt de zon ook regelmatig, zodat we nog lekker naar buiten kunnen. “Als de wind uit een zuidelijke richting waait kan het zelfs zomers warm worden, maar de windrichting is nog onzeker.” Verwacht niet een hele droge maand, want er kan hier en daar wel een flinke bui vallen.

De voorspelling voor oktober en november is nog twijfelachtig, maar als we de de weermodellen mogen geloven, blijft het wat zachter dan normaal. Het zal dus wisselvallig herfstweer worden, maar wellicht met wat hogere temperaturen.

Waarom is de herfst zo warm?

Over het algemeen is het in september, oktober en november vaak warmer dan normaal. Dat heeft vooral met de klimaatsverandering te maken. Ten tweede heeft het verloop van de zomer vaak invloed op het weer in de herfst. “Na een warme zomer kunnen we in de herfst extra veel regen verwachten”, legt Van Wezel uit. “Vanwege de warme Noordzee krijgen vooral de kuststreken in de herfst met veel regen te maken en na een warme zomer is dat effect nog sterker merkbaar.” Tot slot is er op dit moment sprake van weerfenomeen El Niño dat het normale weer wereldwijd verstoort. Tijdens een El Niño ontstaan namelijk minder tropische stormen en orkanen en daarmee krijgt Nederland ook minder vaak met restanten te maken.

Wat zijn normale temperaturen in de herfst?

Het is niet zo gek dat het in de herfst geleidelijk koeler wordt en vaker regent. Begin september is het vaak nog warm met temperaturen rond 20 graden. Met hier en daar een uitschieter van maximaal 25 graden. In oktober volgt vaak een forse temperatuurdaling naar zo’n 13 graden aan het einde van de maand. Dit is ook de maand waarin de eerste vorst zich meestal aandient. Vervolgens daalt de temperatuur in november naar een graad of 8. En landinwaarts vriest het dan gemiddeld al in vijf nachten.

Poncho of zonnebril?

De herfst staat in teken van gezelligheid bij de open haard, warm eten en drinken en tot rust komen. Maar dat is natuurlijk wel ineens een hele andere dagindeling dan tijdens de zomer. En dat kan best even wennen zijn. Met deze tips maak je het jezelf een stuk makkelijker. Gelukkig is de kans groot dat het buiten dankzij het warme weer nog een lange tijd aangenaam blijft. De ene keer met een poncho, de andere keer met een zonnebril. Wil je dit najaar nog volop van je mooie tuin genieten? Déze herfstbloeiers laten jouw tuin ook in het najaar stralen.

Zin in de herfst? Met deze appel-kaneelmuffins laat je je huis heerlijk naar dit seizoen ruiken. Lekker bij de koffie of thee. Zo maak je ze:

Bron: Weeronline