Prachtige pavlova met kardemomroom, pistache en granaatappelpitjes

1 pavlova, voor 6 personen: • 4 eiwitten, op kamertemperatuur • 1 el maïzena • ½ el witte wijnazijn • Snuf zout • 220 g poedersuiker • 300 ml slagroom • 2 kardemompeulen, geplet in een vijzel • 150 g mascarpone • 90 g pistachenoten, gepeld, kort geroosterd in een droge koekenpan, grof gehakt • 200 g granaatappelpitjes Bereiden: 25 min. Bakken: 70 min. Wachten: 2 uur Kcal.: 520 p.p.

Verwarm de oven voor op 200 °C. Klop in een vetvrije kom de eiwitten tot stijve pieken met een (stand)mixer. Voeg al kloppend maïzena, azijn en zout toe. Schep beetje bij beetje de poedersuiker erbij en klop tot het glanzend en stijf is. Niet te lang, dan stort het weer in. Verdeel het meringuemengsel over 2 met bakpapier beklede bakplaten en maak er met een spatel cirkels van met een doorsnede van circa 20 cm (die cirkels kun je eventueel eerst met potlood en een passer op het bakpapier tekenen). Bak de meringues 10 min., verlaag de oventemperatuur dan naar 100 °C en bak nog circa 1 uur tot ze rondom droog zijn en in het midden nog licht vochtig. Open de oven niet tussendoor, dan zakken ze in. Zet de oven dan uit en laat de meringues in de oven nog 2 uur drogen. Verwarm in een pan de room met de kardemompeulen en kardemomzaadjes tot heet, maar niet kokend. Zet het vuur uit en laat 30 min. trekken. Zeef de afgekoelde room, klop in circa 5 min. stijf en schep de mascarpone erdoor. Schep de helft van het roommengsel op een meringue en bestrooi met de helft van de gehakte pistachenootjes en de granaatappelpitjes. Leg de tweede meringue erbovenop, schep de rest van het roommengsel erop en bestrooi met de andere helft van de pistachenootjes en granaatappelpitjes. Serveer meteen.