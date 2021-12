Prachtige venkelsalade met mandarijn, rucola en mozzarella

Een knapperige salade als frisse noot op de brunchtafel.

Voor 6 personen: • 1 bol venkel • Sap van 1 mandarijn • 1 citroen • 6 el olijfolie • Zout en peper • 1 krop radicchio • 100 g rucola • 6 stukjes mandarijn • 20 g platte peterselie • 3 bollen mozzarella • 50 g pecannoten Bereiden: 15 min. Kcal.: 310 p.p.

Schaaf of snijd 1 bol venkel in heel dunne plakjes. Klop een dressing van het sap van 1 mandarijn en 1 citroen, 6 el olijfolie, zout en peper. Hussel deze door de venkel en laat marineren. Meng intussen de gescheurde blaadjes van 1 krop radicchio met 100 g rucola en 6 geschilde en in plakjes gesneden mandarijnen. Hak 20 g platte peterselie grof, schep door de sla en zet tot gebruik in de koelkast. Snijd voor het serveren 3 bollen mozzarella in plakjes en leg die op een mooie schaal. Rooster 50 g pecannoten in een hete koekenpan en hak ze grof. Meng de gemarineerde venkel (die is wat zachter geworden door de dressing) met de rest van de sla en schik alles op de mozzarella. Bestrooi de salade met de gehakte noten.

Styling: Marijn Visser. Bereiding: Ingmar Niezen. Productie en receptuur: Studio Yvette van Boven. Assistent Yvette: Charlot van Scheijen M.M.V.: Corinne van Baast Keramiek, Dille&Kamille, H&M Home, Ikea, Sissy-Boy Homeland, Søstrene Grene