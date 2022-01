Dit heb je nodig voor de crackers: Voor 8 personen • 100 g boter • 75 ml olijfolie • 1 el honing • 200 g volkorenbloem • 140 g havermout • salie, tijm en rozemarijn, twee takjes van elk, naaldjes/blaadjes fijngehakt • 75 g fijn geraspte Parmezaanse kaas • 2 eiwitten • 40 g gemengde pitten en zaadjes Dit heb je nodig voor de artisjokdip: • 125 g in olie gemarineerde artisjokharten, uitgelekt • 125 g roomkaas • 125 g ricotta • flinke snuf chili vlokken • halve biologische citroen Extra: keukenmachine • bakplaat • 4 vellen bakpapier Bereiden: 35 min. Bakken: 20 min.

Smelt de boter in een pannetje en roer er van het vuur af de olijfolie en honing door. Doe de bloem en havermout in de kom van de keukenmachine en pulseer tot een fijn mengsel. Strooi de gehakte kruiden, Parmezaanse kaas, losgeklopte eiwitten en het botermengsel erbij en puls tot een klonterig deeg.

Leg een vel bakpapier op het werkblad, stort de helft van deeg hierop en duw het samen tot een samenhangend geheel. Leg er een 2e vel bakpapier op en rol het deeg uit tot een lap van 30x40 cm.

Neem het bakpapier even weg, bestrooi de deeglap met de helft van de gemengde pitten en zaadjes, leg het bakpapier terug en druk met de deegroller de zaadjes in het deeg. Herhaal dit met de andere helft van het deeg. Zet de deeglappen afgedekt 20 minuten koel weg (liefst met bakplaat en al).

Verwarm de oven voor op 150 °C. Neem het 2e vel bakpapier van het deeg en kerf er met een mes een raster in waar je straks de crackers kunt snijden. Zet de bakplaat in de oven en bak 20 minuten tot de randen van het deeg bruin beginnen te worden. Neem de cracker uit de oven, laat wat afkoelen en snijd hem dan over het raster in losse crackers. Laat verder afkoelen. Bewaar de crackers tot gebruik in een afgesloten trommel.

Pureer voor de dip de artisjokharten met de roomkaas en ricotta. Voeg naar smaak chilivlokken, citroensap en -rasp en wat olie van de artisjokken toe. Bewaar de dip koel in een afgesloten pot.

Serveer de crackers met de artisjokdip.

Tip:

Lekker met een snelle kruidenolie: verwarm 1,5 dl olijfolie en giet deze in een potje met wat tijm, rozemarijn en chili. Laat afkoelen en op smaak komen.

Styling: Cyn Ferdinandus | Fotografie: Eric van Lokven | Receptuur: Bart Stuart