Productiviteit verhogen? Dan moet je dít voortaan aanhouden

Thuis productief zijn is zo makkelijk nog niet. De badkamer schoonmaken, je administratie bijwerken, de koelkast uitsoppen, je kledingkast opruimen of de was wegwerken, het zijn allemaal taken die de meesten van ons liever uitstellen. Gelukkig is daar een simpele oplossing voor: trek je favoriete paar hardloopschoenen aan. Blijkbaar vlieg je dan binnen no-time door het huis om je hele to-dolijst weg te werken.

Experts leggen uit waarom deze ‘hack’ zo effectief is

Als je iets in een bepaalde context leert, onthoud je het makkelijker in diezelfde context. Dat heet het contextafhankelijk geheugen. Dit wordt ook getriggerd op het moment dat jij je sportschoenen aantrekt.

“Ze prikkelen je hersenen op productiviteit, omdat je normaal schoenen draagt als je actief en productief bent”, legt Marcy Caldwell, erkend klinisch psycholoog en ADHD-specialist uit. Dat werkt andersom blijkbaar ook, want als je op blote voeten of pantoffels door het huis loopt, ben je juist meer ontspannen en minder productief.

“Als je je schoenen uit hebt en lekker op de bank ligt, is de hoeveelheid inspanning die nodig is om al die klusjes te doen heel groot”, legt dr. Caldwell uit. “Als je eenmaal in beweging bent, is productief blijven makkelijker.” Daarom kan het handig zijn om je schoenen aan te houden als je thuiskomt. Het houdt je in die productieve vibe in plaats van dat je meteen overschakelt naar de ontspanningsmodus.

Met name hardloopschoenen kunnen deze motivatie opwekken omdat we ze associëren met beweging. Bovendien zijn ze comfortabel, flexibel en licht waardoor je zo door het huis vliegt.

Voortaan toch schoenen in huis

Iedereen kan baat hebben bij het dragen van (sport)schoenen in huis, maar in het bijzonder voor mensen met ADHD is dit echt een life hack. “Mensen met ADHD zijn beruchte uitstellers, en hardloopschoenen kunnen hen dwingen om op te staan en bezig te blijven.”

Het verhogen van je productiviteit is trouwens niet het enige voordeel: schoenen in huis dragen zou zelfs de kans op astma verkleinen.

Vind je schoenen in huis not done? Dan kun je misschien een paar ‘productiviteitsschoenen’ kopen die je alleen binnendraagt. Let daarbij op dat je wel voor schoenen met een harde zool gaat, omdat een paar comfy pantoffels juist dat ‘het-is-tijd-om-te-chillen’-gevoel aanwakkert. Het is daarom aan te raden om voor sneakers te gaan. Dat is toch net wat comfortabeler dan de was ophangen dan een paar stiletto’s.

Bron: Well + Good