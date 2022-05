Proost! Met dít bijzondere ingrediënt gaan je bloemen langer mee

Wie weet heb je het zelfs al in de voorraadkast staan.

Geheim ingrediënt

Grote kans dat je op Moederdag een prachtige bos bloemen hebt gekregen. Met dit boeket kun je je huis opvrolijken, maar dat gaat natuurlijk niet als de knoppen hangen. Ondanks vers water, plantenvoeding en de juiste temperatuur kan het soms alsnog voorkomen dat bloemen slap worden. Gelukkig is er een ingrediënt waarmee je ze zo een opkikker geeft. Je moet hiervoor wel even naar de slijterij of je drankkast induiken, want het ongebruikelijke ingrediënt is behoorlijk sterk spul. We hebben het namelijk over wodka.

Lekker fris

Ja, het is echt waar. Bloemen gaan een stuk langer mee als je een shotje wodka bij het water gooit. Dat klinkt misschien heel gek, maar het idee erachter is best logisch. Het hoge alcoholpercentage in wodka zorgt ervoor dat de bacteriën in het water gedood worden. Hierdoor blijft het water dus lekker fris.

Cocktail

Wat je ook nog kunt doen om je bosje een beetje te helpen, is suiker toevoegen. Dit werkt ongeveer hetzelfde als bloemenvoeding die je normaal gesproken bij een bos bloemen krijgt. En door je bloemen die cocktail van wodka en suiker te geven, houd je ze lekker lang fris. Cheers!

Bron: Feeling