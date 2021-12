Proost op Oudejaarsavond met déze lekkere champagnecocktail

De French 75 is al meer dan honderd jaar geleden uitgevonden in New Orleans en is een pittige wintercocktail die vooral wordt geserveerd op Oudejaarsavond. De combinatie van de verfrissende citrussmaak, zoete suiker, bittere gin en sprankelende champagne zorgt voor een geweldige smaakbeleving.

Ingrediënten

45 milliliter droge gin

15 milliliter vers citroensap

1 lepel van de fijnste poedersuiker

90 milliliter champagne

Een beetje citroenschil

Een klein bolletje softijs

Zó maak je ‘m

Leg het champagneglas een paar uur in de vriezer. Giet citroensap en poedersuiker in de blender en mix het tot de suiker is opgelost. Voeg de gin en het ijs toe, sluit de blender en mix krachtig gedurende ongeveer 15 seconden. Haal het glas uit de vriezer, giet de cocktail in het glas. Doe dit het liefst door een fijne zeef en om suikerklontjes te voorkomen. Vul de cocktail aan met champagne en roer één keer. Snijd een klein reepje citroenschil af bevestig ‘m aan de rand voor een mooi geheel. Cheers!

Te veel moeite? Ga dan voor de ginsecco, hét perfecte drankje om mee te proosten dit jaar.

Dode champagne? Zo krijg je weer frisse bubbels in de fles:

Bron: Freundin.de