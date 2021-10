Puistjes in de overgang? Zo wordt je huid weer stralend en egaal

Die tienerjaren met een onrustige huid liggen gelukkig alweer ver achter je. Maar vanaf je veertigste, en zeker middenin de overgang, kun je toch ineens behoorlijk last krijgen van puistjes. Waarom dat nou weer?

Verzuring

Huidexpert en beautycoach Kuno Breen weet waardoor dat komt. Vanwege hormonale veranderingen ontstaat er volgens haar onrust in je huid. “Die onrust ontstaat niet alleen door een te vette huid of verhoogde talgproductie, maar ook door een opeenstapeling van afvalstoffen.” En voor die opstapeling, ook wel verzuring genoemd, word je steeds vatbaarder na je 40e.

Voeding

Oké, allemaal leuk en aardig. Maar wat dóé je ertegen? Nou, verzuring ontstaat van binnenuit en kun je dus ook van binnenuit aanpakken. Tip één: let op wat je eet. Bepaalde voedingsstoffen zijn namelijk ‘zure’ voedingsstoffen - en nee dan hebben we het niet over smaak. Dit zijn voedingsstoffen die veel van dit soort verzurende afvalstoffen met zich meebrengen die opstapelen en puistjes veroorzaken. Deze producten wil je dus het liefste mijden.

Vlees en koolzuur

Er zijn veel zure voedingsstoffen. Een kleine aanpassing in je dieet vanaf de overgang is dus wel gewenst. Vooral vlees is een bekend ‘zuur’ product. Hetzelfde geldt voor dranken met koolzuur. Deze dingen kun je dus maar beter iets minder nuttigen vanaf je 40e.

Meer tips

Er zijn nog meer producten die je liever wat vaker laat staan. En daarbij kun je puistjes in de overgang ook tegengaan met een aantal andere tips. Deze geeft huidexpert Kuno je graag zelf in onderstaande video.