Radio op 100%NL: Nederlandstalige muziek blijkt goed voor de hersenen

Meezingers van Hazes, tranentrekkers van singer-songwriters of catchy deuntjes van de beste Nederpop: ons land is heel wat muziek in eigen taal rijk. Hoewel Nederlandstalige muziek vanuit veel hoeken kritiek krijgt, bestaan er zóveel verschillende genres dat er eigenlijk wel iets voor je tussen moet zitten. Als je een van die mensen bent die graag naar Nederlandse muziek luistert, dan blijkt dat geweldig goed nieuws voor je hersenen te zijn.

Betekenisvolle teksten

Dat vertelt de bekende neuropsycholoog Erik Scherder aan Hart van Nederland. De reden erachter? Bij muziek in de taal die we het beste kennen letten we al dan niet onbewust nog beter op de teksten. En dat heeft een positieve uitwerking op je brein. Scherder: “Doordat het gaat om je moedertaal, kun je de kleinste nuances in je opnemen. Hersengebieden die een rol spelen bij emotie, die gaan echt uit hun dak als je naar muziek luistert die je raakt.” Het gaat dus in het algemeen om liedjes en teksten die je raken (goed nieuws voor muziekliefhebbers!), maar volgens Scherder maak je het je brein net iets makkelijker door naar liedjes in je eigen taal te luisteren. Tijd om die radio dus eens wat vaker op 100%NL af te stemmen.

Bron: LINDA.NL