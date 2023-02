Restjes over? Ook deze verse ingrediënten kun je invriezen voor later

Veel, we durven zelfs wel te zeggen bijna alle, voedingsmiddelen kun je invriezen. We gooien nog veel te veel weg! Too Good To Go deelde op Instagram een handige tip: gebruik een ijsblokjesvorm om restjes in te vriezen. Bijvoorbeeld avocado, verse kruiden in olijfolie, boter of knoflook. De avocado kun je weer in een smoothie gebruiken, met de kruidenolie en boter kun je bakken en de knoflook voeg je zo vanuit de vriezer toe aan een gerecht. En je kunt nog veel meer etenswaren op deze manier bewaren.

Smoothie invriezen

We gingen op onderzoek uit op TikTok: welke ingrediënten kun je nog meer in een ijsblokjesvorm bewaren? Smoothies bijvoorbeeld. Heb je iets te veel gemaakt? Gooi dat restje van je smoothie niet weg, maar giet het in een ijsblokjesvorm en vries het in. Deze blokjes kun je de volgende keer weer in een smoothie samen met vers fruit gebruiken.

Koffie invriezen

Koffie in blokjes in de vriezer bewaren is ideaal voor het maken van een snelle ijskoffie. Altijd haast in de ochtend, maar toch je dag beginnen met een ijskoffie? Doe een paar blokjes koffie in een glas en schenk daar melk bij. Andersom kun je ook melk invriezen en die blokjes toevoegen aan een kop koffie.

Spinazie bewaren in de vriezer

Zo'n grote zak spinazie gekocht, maar heb je maar een deel nodig? Gooi het zeker niet weg! Doe de spinazie met wat water in de blender en giet dit mengsel vervolgens in een ijsblokjesvorm. Deze blokjes kun je vervolgens weer gebruiken in een smoothie.

Pesto in blokjes

Dat halve potje pesto laten we niet meer over de datum gaan! Want ja, ook pesto is geschikt om in te vriezen in blokjes. Je kunt op deze manier precies het aantal blokjes ontdooien dat je nodig hebt en zo veel langer doen met één potje pesto.

Kokosmelk bewaren in ijsblokjesvorm

Kokosmelk is vaak alleen verkrijgbaar in wat grotere blikjes of pakjes, maar soms heb je maar een klein beetje nodig. De rest kun je heel goed invriezen en (in delen) later weer gebruiken.