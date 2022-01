Roadtrip langs de Wild Atlantic Way in West-Ierland

Wandelen langs ruige kliffen met uitzicht over de Atlantische Oceaan en overnachten in stille kustplaatsjes, waar altijd wel een pub te vinden is: de Wild Atlantic Way voert langs de mooiste plekken van de Ierse westkust.

Smaragdeiland noemde de achttiende-eeuwse Ierse dichter William Drennan zijn thuisland, en vanuit de lucht is direct duidelijk waar die koosnaam vandaan komt. Geen land zo groen als Ierland! Vooral daar waar dat groen uitkomt op het diepblauw van de oceaan en de witte schuimkoppen van de golven een grens trekken, is Ierland op zijn mooist.

We vliegen op Cork voor een roadtrip langs de Wild Atlantic Way. In het voorjaar staan de grasvelden vol wilde bloemen. In het najaar is het hier guur, maar zeker niet minder groen en mooi. Wel even zorgen voor een cottage met haardvuur om aan het einde van de dag op te warmen.

Sheep’s Head Way: overweldigend mooi

Onze reis begint in Bantry, in het zuidwesten van Ierland, niet ver van Cork. Hier is ook het beginpunt van de bekende Sheep’s Head Way. Deze 88 kilometer lange wandelroute voert door een overweldigend natuurlandschap op het gelijknamige schiereiland. We starten op het marktplein van Bantry. Het grootste deel van de route is een kustpad dat langs de dorpen Durrus, Ahakista en Kilcrohane loopt. Mocht de volle 88 kilometer een beetje te veel van het goede zijn: de wandelroute is opgedeeld in twintig kortere rondjes.

Er is trouwens ook een fietsroute (120 kilometer) uitgezet voor wie de tegenwind niet schuwt en in kortere tijd wat meer van het gebied wil zien. Deze route eindigt bij Bernie’s Cupán Tae, een theehuis ‘aan het einde van de wereld’, net voor je aankomt bij de vuurtoren op de uiterste punt van Sheep’s Head. Tegen die tijd waren wij best toe aan een warme pot earl grey en een forse punt worteltaart.

Een andere manier om dit geïsoleerde deel van Ierland te ontdekken, is te paard. Bantry Bay Pony Trekking net buiten het historische stadje Bantry organiseert tochten onder begeleiding van een gids.

2x Ierland uit een boekje Home sweet home – Yvette van Boven

De roots van ‘onze’ Yvette van Boven liggen in Ierland. Ze kocht er een cottage en schreef een kookboek vol recepten van Iers comfort food. Wie er thuis vast een paar uitprobeert, weet straks in de Ierse pub precies wat te bestellen. Vijftig tinten groen – Gerrit Jan Zwier

Vijftig tinten groen van reisschrijver Gerrit Jan Zwier is een prachtige bundeling van verhalen over de Ierse westkust. Zijn liefde voor het landschap, de Ieren en alles wat er verder leeft en bloeit spat van de pagina’s.

Beara, het kopereiland

De volgende etappe van de kustroute is het schiereiland Beara, misschien wel het best bewaarde geheim van Ierland. Het is een 48 kilometer lange bergachtige strook, die de Atlantische Oceaan in steekt. Helemaal op de punt ligt Dursey Island. Je komt er via een spannende kabelbaantocht over zee.

Het knusse Allihies is een verzameling bontgekleurde huizen aan zee. De Ierse naam is Na hAilichí wat ‘klifvelden’ betekent. Tot ver in de negentiende eeuw leefde men hier van de koperwinning. In het Copper Mine Museum is te zien hoe dat in z’n werk ging en hoe het leven op deze ruige plek eruit heeft gezien.

Dingle: mooiste plek op aarde

We vervolgen onze weg via het levendige Waterville, op het schiereiland Iveragh. Dit was ooit de favoriete vakantiebestemming van Charlie Chaplin. Hij logeerde er in het Butler Arms Hotel, dat nog altijd bestaat. Het bijbehorende restaurant is vernoemd naar de beroemde acteur.

Boven Iveragh ligt de landtong Dingle, door sommige reisschrijvers ook wel de mooiste plek op aarde genoemd. De woeste kustlijn met haar goudgele stranden en ruige binnenlanden verdienen het dan ook om er een wat langere stop te maken. Ook hier loopt weer een beroemd wandelpad, de 179 kilometer lange Dingle Way, die door de uitlopers van de Slieve Mish Mountains en langs de randen van de Mount Brandon loopt (met 952 meter een van de hoogste toppen van Ierland).

Het gelijknamige stadje Dingle is de place to be voor een flink glas Guinness en een avondje Ierse livemuziek. Onze favoriete adressen zijn O’Flaherty’s Bar en O’Sullivan’s Courthouse Pub. De pub is in Ierland traditioneel het centrum van het sociale leven. Men komt er om te drinken, eten en verhalen te vertellen. Het is ook de plek waar de Ierse volksmuziek levend wordt gehouden. Na een dag stappen langs de winderige Atlantische kust is dit een perfecte plek om op te warmen en ervaringen uit te wisselen met andere reizigers.

Beroemde kalksteenrotsen van Burren

Om op onze volgende bestemming te komen, volgen we de weg landinwaarts naar Limerick. Hier mondt de rivier Shannon (de langste rivier van Ierland) uit in de Atlantische Oceaan. Vanuit Limerick leidt de route naar het dorp Ballyvaughan, beroemd vanwege zijn ligging tegen het decor van de beroemde kalksteenrotsen van Burren. Het is het meest omvangrijke kalksteenlandschap van Europa en bij zonsopgang en -ondergang neemt het landschap bizarre kleuren aan. Maak een wandeling langs de adembenemende Cliffs of Moher, breng een bezoek aan de grote stalactiet in Doolin Cave of bezoek de 350.000 jaar oude Aillwee Cave. Elke zaterdagochtend wordt in het centrum van Ballyvaughan een boerenmarkt gehouden. Een topplek om specialiteiten te proeven, zoals gerookte vis, lokaal lamsvlees en allerlei soorten schapenkaas.

Wandelschoenen mee! De Ierse westkust is een paradijs voor wandelaars. De Ierse reisorganisatie Hillwalk Tours organiseert duurzame en kleinschalige wandelreizen voor natuurliefhebbers. Oprichter John Muir is zelf een fervent wandelaar en heeft met zijn bedrijf maar één missie: mensen de natuur in sturen. Hij is ervan overtuigd dat we daar uiteindelijk allemaal gelukkiger van worden. hillwalktours.nl

Nationaal Park Connemara: inspiratie voor Oscar Wilde

Verder noordwaarts, in Galway, ligt Ierlands enige fjord. Het Killary-fjord is zestien kilometer lang en vanuit het dorpje Leenaun vertrekken van april tot oktober dagelijks boottochten. Om in Leenaun te komen, reizen we dwars door Nationaal Park Connemara: een dramatisch landschap van meren, kasteelruïnes en fjordenkusten, dat schrijvers als Oscar Wilde en W.B. Yeats inspireerde tot romans en gedichten.

Waar Leenaun niet meer dan een handvol huizen aan de kust is, is het nog iets noordelijker gelegen Westport een levendige, elegante stad: het perfecte eindpunt van deze roadtrip. Westport is met vijfduizend inwoners de hoofdstad van het graafschap Mayo. Vanaf hier vertrekt de pelgrimsroute naar de berg Croagh Patrick. Elke laatste zondag van juli lopen de pelgrims hier blootvoets naar de 764 meter hoge top. Wij doen het gewoon op onze wandelschoenen en het uitzicht is er niet minder om. Vanaf de top kijken we uit over de Clay Bay, een baai met maar liefst 365 eilandjes, eentje voor elke dag van het jaar.