Roest verwijderen? Hiermee lukt het wél

Roestvlekken hebben een slecht imago, maar er zijn verschillende manieren om ze te verwijderen. En het mooie is: veel hulpmiddelen heb je waarschijnlijk al in een keukenkastje liggen. Azijn, baking soda en cola, zo simpel kan het zijn!

Roest verwijderen

Azijn

Laat het roestige voorwerp 24 uur in azijn staan. Vervolgens kun je het met een stukje aluminiumfolie of een staalborstel verwijderen. Is het voorwerp te groot? Breng dan een dun laagje azijn aan en laat dit 24 uur intrekken. Een oude doek die in azijn is geweekt, kun je ook inzetten om roestvlekken te verwijderen.

Zout en limoen

Sprenkel wat zout en vervolgens wat limoensap over de verroeste plek. Ook dit helpt tegen roest. Laat het twee tot drie uur intrekken en schrob het daarna eraf. Handig: dit kan gewoon met de schil van de limoen. Een citroen doet het trouwens even goed.

Baking soda

Mix wat baking soda met water, totdat het een dik goedje is geworden. Smeer het roestige voorwerp in en laat ook dit twee tot drie uur intrekken. Tip: gebruik een oude tandenborstel om het goedje eraf te poetsen.

Cola en roest

Ideaal voor kleinere, roestige voorwerpen: cola! Laat het voorwerp een nachtje in een glas cola weken en de volgende dag kun je het er zo vanaf wrijven met een oude doek.

WD40

Het is een bekend middeltje om sloten of kettingen te smeren, maar ook voor roest werkt WD40 goed. Misschien ligt het nog wel in je schuur. Smeer of spuit het op het voorwerp en laat dit 24 uur zitten. Vervolgens kun je de roest er met een staalwolborstel vanaf schrobben.

Aardappel

Je leest het goed: zelfs met een aardappel kun je roest verwijderen! Snijd een aardappel doormidden en smeer wat afwasmiddel op de snijkant. Laat de aardappel twee tot drie uur liggen op de roestplek. Hierna kun je de roest er vanaf schrapen.

Oxaalzuur

Lukt het met deze middeltjes toch niet om de roest te verwijderen? Dan kun je altijd nog speciale middelen uit de winkel of oxaalzuur gebruiken. Bij deze middelen is het wel belangrijk om handschoenen, beschermende kleding én een veiligheidsbril te dragen. Laat het voorwerp twintig minuten in het mengsel weken en maak het daarna goed schoon (bijvoorbeeld met een staalborstel).

Roestvlekken in shirt

Iets te enthousiast bezig geweest in het schuurtje en nu een roestvlek in dat mooie shirt? Geen paniek, ook dit haal je makkelijk eruit met een huismiddeltje: tandpasta! Smeer wat tandpasta op de plek en laat het twee tot drie uur inweken. Was vervolgens het shirt en voilà, het is weer zo goed als nieuw! Let wel op: de tandpasta moet meel bevatten. Dit is namelijk de werkzame stof.

Werkt dit niet? Dan is een citroen de redder in nood. Pers een halve citroen uit op de vlek, wrijf er wat zout overheen en laat het tien minuten (als het mogelijk is) in de zon liggen. Spoel het goed uit en gooi het shirt nog even in de wasmachine.

Een pak melk per ongeluk buiten de koelkast laten staan? Ook dit kan helpen tegen een roestige vlek. Een pak melk dat twee tot drie dagen buiten de koelkast heeft gestaan, is perfect. Laat de roestvlek een nachtje in de zure melk weken en spoel deze de volgende dag goed uit. Na een wasje is de vlek verdwenen.

Roest op tegels

Zit er een roestvlek op één van de tegels in de tuin? Pak die vlek aan met cola of azijn. Giet het op de tegel en laat dit eventjes inwerken. Vervolgens kun je de roest weg schrobben met een wonderspons of een harde borstel.

Ook de citroen-zoutmethode werkt op tegels. Knijp een halve citroen op de tegel uit en laat dit afhankelijk van de grootte van de vlek tot een uur intrekken. Vervolgens kun je dit er met de schurende kant van een spons vanaf poetsen.

Bron: Wikihow.com, Verfwinkel.nl, Gereedschapcentrum.nl