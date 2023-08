Roos verbaast zich over het taboe op bloot: “Naaktzwemmen en topless zonnen zijn niet sexy, maar gewoon vrij”

Columnist Roos Schlikker groeide op in de jaren tachtig, toen topless zonnen en naaktcampings nog heel gewoon waren. Ze verbaast zich over de verpreutsing anno 2023: “Waarom is een vrouwentepel ineens een verboden stukje huid?”

Het is zomer, een paar jaar geleden en ik ben me net totaal de tandjes geschrokken. Niet ver van mijn huis ligt een grachtje met zo’n typisch Amsterdamse brug waar kinderen vanaf springen op zoek naar verkoeling. Veel ouders vinden dat een beetje spannend. Ze zullen maar op een boot landen, of hun voet openhalen aan een fietswrak. Of er zal ze een rat tegemoet komen zwemmen. Ikzelf blijf daar nuchter onder. Butsen en builen horen bij het leven. En van ratten weet ik dat ze er zijn, maar dat negeer ik. Wat niet te negeren blijkt, is de keiharde kreet die mijn oudste zoon slaakt. “Ieeeuw!!!!” galmt het over het water. Verschrikt komt hij mijn richting op gerend, zijn armen zwaaiend door de lucht. Wat is er precies zo ‘ieuw’? Is-ie op een gebruikt stuk maandverband gestuit ofzo? Dan vertelt mijn kind wat hij zo vies vindt. “Mam, er staan twee vrouwen met blote borsten op de brug!” Op dat moment slaat de schrik me om het hart. Ik had ze gezien hoor, de jonge millennial-meiden die vrolijk hun topjes hadden uitgetrokken en in hun onderbroek het water in waren gedoken. Ik stond er geen moment bij stil dat dit weleens aanstootgevend zou kunnen zijn, laat staan voor mijn eigen kinderen.

Witte streepjes

Er is iets wonderlijks aan de hand in Nederland. Terwijl we onszelf graag zien als vooruitstrevend en progressief, is er een verpreutsing gaande, vooral bij onze kinderen. In mijn jeugd in de jaren tachtig was naakt stukken gewoner dan nu. Topless zonnen was de norm, niemand wilde witte streepjes op zijn huid. Vriendinnetjes gingen in de zomer op vakantie naar de naturistencamping waar hun vader vrolijk de hele dag rondsjouwde in zijn blote tampeloeres en ook hun moeder geen enkele moeite deed om te verbergen wat ze tussen haar benen had. Hoewel, je had destijds natuurlijk nog wel bossen schaamhaar, dus wellicht voelde dat nog enigszins beschut. Tegenwoordig hebben we helemaal geen schaamhaar meer. Alles moet kaal, glad en getrimd. Je poedelnakie laten zien? Ho maar. Een blote borst is al totaal not done. Op Instagram moeten vrouwentepels zelfs worden afgeplakt. Laatst hoorde ik dat een kunstenares over haar eigen tepels plaatjes van die van mannen plaatste. Die mochten wel van het platform. Even schoot ik in de lach, maar in wezen is het dieptriest. Hoe kan een vrouwentepel, gewoon een heel normaal stukje huid, tot zo’n groot taboe zijn verklaard?

Aan het kruis

Bedekken, bedekken, bedekken, lijkt de teneur geworden. Vooral bij de jongere generaties. Hoewel mijn man en ik thuis weinig moeite hebben met naakt en ik ze van heel jongs af aan heb verteld dat iedereen een blootje heeft, zijn mijn kinderen hartstikke puriteins. Topless zonnen is ‘ieuw’ en bij voetbal douchen alle spelertjes opeens in hun onderbroek. Nu vind ik dat ze dat helemaal zelf mogen weten. Als jij je piepje aan niemand wil laten zien, dan is dat dikke prima. Maar je hoeft ook niet aan het kruis genageld te worden als-ie wel een keer in beeld komt. Dat is wat er gebeurt. Op Facebook zag ik een tijdje geleden een filmpje van een schietpartij op een kleuterschool in Amerika. Verschrikkelijk natuurlijk, maar wat me naast de akelige beelden van hevig geschrokken kindjes ook is bijgebleven, was het moment waarop ik een jongetje zag dat gevallen was waarna zijn broekje was afgegleden. Zijn blote billetjes waren wazig gemaakt. Dus blijkbaar mogen we wel kijken naar zijn hevig verschrikte koppie op een traumatisch moment, maar het feit dat zijn achterwerk daarbij ook te zien was ging de filmers te ver.

Bikinitopplicht

Het lijkt wel alsof er niets shockerender is dan blote lichaamsdelen. Waar komt deze verpreutsing vandaan? Er zijn mensen die onmiddellijk wijzen naar gelovigen die vinden dat het lichaam bedekt moet zijn, maar ik denk dat dit niet de enige oorzaak is. Ironisch genoeg ligt die namelijk ook bij diezelfde social media. Hoewel vrouwentepels dus volgens Insta behoren tot het ware kwaad, hebben veel mensen toch de angst dat als ze de boel eens lekker vrijelijk in de open lucht laten bungelen, ze in no time op het internet staan. En dat kan natuurlijk ook zomaar gebeuren. Vraag is: hoe erg zou dat zijn? Nee, ik hoef ook niet per se met mijn blote boobs op Twitter, maar stel dat het weer doodnormaal zou zijn om topless te zonnen? Dan zou de reactie niet meer een geschokt ‘oooh’ zijn, maar: ‘oké, Roos heeft borsten. Boeien.’ Naar die situatie wil ik dolgraag terug. Ik geloof er ook in dat dit vooral voor vrouwen bevrijdend is. Het taboe op bloot kan net zo goed voor mannen gelden, maar de regels voor vrouwen zijn stukken strenger. Dat is natuurlijk belachelijk. Kom op, vijftig procent van de mensheid heeft vrouwentepels. Daar kunnen we toch wel een beetje normaal over doen?

Onlangs is in Berlijn de regel geschrapt dat vrouwen in openbare zwembaden een bikinitopje moeten dragen. Naar aanleiding van die verandering hebben enkele politici in Amsterdam ook gepleit voor het afschaffen van de bikinitopplicht, maar dat kwam hen op veel weerstand te staan. Ik begrijp daar niets van. Het woord alleen al: bikinitopplicht. Dat is toch je reinste waanzin? Goed, niet alle mensen hebben er zin in om de zacht verende borsten van tante Annie te zien tijdens een potje badminton bij het zwembad, maar dan kunnen ze ook prima de andere kant op kijken. Zoals zo vaak. Want laten we wel wezen: ik zit ook niet te wachten op de kalknagels van ome Sjors, maar het is mooi niet zo dat hij geen sandalen aan mag vanwege een geslotenschoenenplicht.

Piemeltjenaakt

Door zo spastisch te doen over naaktheid, verklaren we het lichaam taboe. Dat is akelig. Ik merkte het thuis al toen de jongens nog heel klein waren. Mijn blootje leidde voortdurend tot de nodige commentaren, ook omdat ik in mijn gezin de enige ben met een vagina (“Mam, je piemel is kapot”). Na een tijdje kreeg ik er totaal genoeg van steeds uitgelachen te worden. Kwam ik druipend de douche uit, stonden twee mannetjes hikkend te wijzen naar mijn lijf. Dat kwam, denk ik, doordat ze heel weinig vrouwenlichamen zagen. Ik merkte dat ik toch een handdoek om ging slaan als de kinderen in de badkamer waren. Dat ik mijn borsten, billen, heupen en vrouwenbuik wilde gaan bedekken. Dat terwijl ik in mijn nakie lopen best fijn vind, net als heel veel anderen. Ooit maakte ik interviews voor een tijdschrift over nudisme, BlootGewoon (je verzint het niet). Hoewel ik geen overtuigd nudist ben, konden al die vrolijke kledingloze mensen me wel bekoren. Zelfs de thuiskok die piemeltjenaakt met een enorm slagersmes een tomaat voor me ontvelde, wat ik best spannend vond, maar niet in seksuele zin. Dat is waar het misgaat: in deze maatschappij wordt naakt voortdurend geseksualiseerd. Dat is zo onterecht. Iedereen die weleens naakt zwemt, weet dat niets lekkerder is dan zonder striemende randjes en bandjes door het water scheren. Dat is niet opwindend of geil, het is gewoon vrij.

Vrij bungelende borsten

Bloot staat niet gelijk aan seks, dat is wat we vergeten zijn. Bloot staat ook niet gelijk aan vies of schaamtevol. Je blote lichaam is gewoon het lichaam waarmee je geboren bent. De verpakking van je ziel, punt. Die mag je bedekken, maar je bent geen paria als je het eens niet doet. Ik denk dat we allemaal willen dat onze kinderen in vrijheid opgroeien. Maar ze worden nu groot in een tijd waarin bloot als zo gênant wordt gezien dat tieners zelfmoord willen plegen als er een naaktfoto van hen is verspreid. Dat die emoties zo groot zijn, snap ik, ik wil daar niets aan afdoen. Wie een blootfoto van een ander in een school ophangt, is ronduit wreed. Maar het feit dat de emoties zo hoog oplopen komt ook door de rare perceptie van naakt zijn. Die wordt ons tegenwoordig met de paplepel ingegoten. Ik kan me herinneren dat mijn oudste twee was en het plotseling stralend weer werd toen we in het park liepen. Ik had geen zwemkleren bij me, dus trok gewoon zijn broekje uit en liet hem lekker spatteren in de fontein. Dat kwam me op een reprimande van een andere moeder te staan. Eerst dacht ik nog dat ze doelde op het gejoel van mijn kind, maar toen voegde ze er met een samengeknepen mond aan toe: “Kan dat kind niet iets aan?” Niet veel later holde ze paniekerig achter haar dochtertje aan. “Bente! Bente! Kom onmiddellijk hier! Je bikinitopje zit helemaal scheef.” Ik staarde naar Bente. Ze was niet ouder dan vier. Op deze manier heeft de moeder van Bente haar dochter en ook mijn zoon geleerd dat je blootje er niet mag zijn. Dat zelfs kindertepels bedekt moeten worden, bij meisjes welteverstaan. Is dat echt de bedoeling? Niet zo gek dat mensen dan totaal flippen als jonge vrouwen met vrij bungelende borsten vrolijk van een brug springen. Wat mij betreft is het tijd voor een tegenbeweging. Een beweging die het lichaam viert in plaats van beschimpt. Het lichaam in een zomerjurk, het lichaam zonder bovenstukje, het lichaam met verborgen tepels, het lichaam met zichtbare tepels, het lichaam dat naakt onder de douche vandaan komt, het lichaam dat het huis is waarin we wonen. Een huis waarvoor niemand zich hoeft te schamen. Een lichaam dat we allemaal hebben. Een lichaam dat maar één ding is: blootgewoon

Beeld: Shutterstock