De rode roos staat voor liefde, trouw, respect en vriendschap, maar er zijn meer liefdevolle bloemen die nog origineler zijn ook.

Rozen waren altijd al vrij prijzig, helemaal rond Valentijnsdag. Maar anno 2022 lopen de kosten voor een mooi boeket rozen al helemaal hoog op. Dat heeft alles te maken met de huidige inflatie. Álles wordt daarmee een stuk duurder, en dus ook de bloemen.

“Normaal kost een rode roos met lange steel € 1,95. Met Valentijn is dat € 3,50. Maar dit jaar kosten ze € 5”, zegt Edwin van Arkel, directeur van bloemenbezorgservice Topbloemen tegen AD. “De vanaf-prijs voor een Valentijnsboeket is € 15,95”, verklaart hij aan de nieuwssite.

Vind je dat te gortig, maar wil je jouw lief toch verrassen met een romantisch boeket bloemen? Dan kan dat ook zonder rozen. De kleur rood doet het altijd goed. Rood is de kleur van de liefde en daarom wordt deze kleur vaak gebruikt bij romantisch boeketten.

Deze romantische alternatieven doen het echter ook zeker goed:

Anthurium: een originele bloem die verkrijgbaar is in rood, wit, limoengroen en roze. Om het zoet en liefdevol te houden kies je voor Valentijn voor rood of roze.

Lisianthus: Een bloem die in de volksmond weleens ‘de roos van de armen’ wordt genoemd. Het is dan ook een betaalbaardere bloem, die in de kleur roze prima in Valentijnsbosje past.

Tulpen: Het is tulpenseizoen! Deze oer-Hollandse bloem is daarom heel betaalbaar en staat altijd fleurig en vrolijk. Ze zijn er in allerlei roze en rode varianten, en dus ook een prima match voor jouw Valentijn.

Ranonkel: Laat de naam je niet afschrikken, want deze roze bloem is prachtig en oogt luxe en chic. De ranonkel is vrij groot en geeft een bos bloemen dan ook gelijk een prachtig vol effect.