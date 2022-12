Seksspeeltjes naast de make-up: Hema slaat nieuwe weg in

Het nieuwe sexual wellness-assortiment van Hema, dat bestaat uit onder andere vibrators, erotische giftsets en massageolie, ligt niet verstopt in een hoekje van de winkel. Je kunt het gewoon vinden naast de make-up in het Mooi-en-gezond-schap. Ook in de webshop is de nieuwe toevoeging makkelijk te vinden.

Heel gewoon

Dat Hema samenwerkt met het populaire seksspeeltjesmerk EasyToys, heeft te maken met de vooruitstrevende visie die het warenhuis heeft op intimiteit. “Seksueel plezier is onderdeel van je mooi en gezond voelen. Het is iets dat wij bij Hema zien als iets heel gewoons. Daarom past het ook goed bij ons om deze intieme speeltjes nu op een toegankelijke manier te verkopen”, zegt Tamara van Geest, unitmanager bij Hema.

Bron: Easytoys x Hema