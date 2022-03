Slaap je slecht? Probeer dan deze voedingsmiddelen te vermijden

Zo kunnen deze vijf voedingsmiddelen grote slaapstoornissen veroorzaken:

1. Pure chocolade



Iedereen snapt dat koffie drinken niet slim is vlak voor het slapengaan, maar veel mensen vergeten dat chocolade hetzelfde effect heeft. In cacao zit namelijk ook cafeïne en hoe hoger het cacaogehalte en hoe donkerder de chocolade, des te meer cafeïne de chocoladereep bevat.

Maar geen paniek: je hoeft je favoriete toetje niet helemaal te missen. Vermijd donkere chocolade vier tot vijf uur voordat je gaat slapen.

2. Tomatensaus

Tomatensaus en citrusvruchten bevatten veel zuren, die een back-up kunnen maken in je slokdarm wanneer je maag het probeert te verteren. Daardoor kun je last krijgen van maagzuur. Niet voor niks dat ze in Italië pasta altijd tijdens de lunch eten. Zo heeft je lichaam genoeg tijd om het te verteren.

3. Soep uit blik



Om goed te kunnen slapen is het belangrijk om gehydrateerd te blijven. Uitdroging kan je mond en neusholtes droog maken, waardoor je sneller gaat snurken. Dit is een grote slaapverstoorder. Daarom is het verstandig om gedurende de dag veel water te drinken en voedsel met veel natrium te vermijden. Dat betekent dat je minder sojasaus, diepvriesmaaltijden of bewerkte voedingsmiddelen zoals soep uit blik moet eten.

4. Pikant voedsel



Pittig eten kan brandend maagzuur veroorzaken, waardoor je het gevoel krijgt dat de maaltijd af en toe weer omhoog komt. Een vervelend gevoel, waardoor je minder makkelijk in slaap valt en ook minder diep slaapt. Dus doe voortaan wat rustiger aan met de hete saus.

5. Alcohol



Je zou denken dat een glas Merlot als een 'slaapmutsje' werkt, maar helaas. Het zorgt ervoor dat je niet diep slaapt. Je wordt midden in de nacht wakker en je gaat ervan snurken. Dus als je slecht slaapt en regelmatig wat wijn bij het eten drinkt, is het de moeite waard om dit eens een paar weken niet te doen. Bekijk dan het verschil.

Bron: PureWow.com