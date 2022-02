Slaapgebrek kan namelijk allerlei nare gevolgen hebben.

Oorzaken slaapproblemen

Het schijnt dat iedereen op een bepaald punt in zijn of haar leven te maken krijgt met slaapproblemen. De afgelopen jaren lijkt het echter te zijn toegenomen. Velen noemen de pandemie en het vele thuis zijn als oorzaak, maar ook stress en mentale of lichamelijke problemen kunnen een boosdoener zijn.

Insomnia

Wanneer je af en toe een nacht niet goed slaapt, is er geen man overboord. Dit kunnen je lichaam en geest prima aan. Maar wanneer het chronisch wordt en je iedere nacht de slaap niet kunt vatten, is het een ander verhaal. Je spreekt van slaapproblemen of insomnia wanneer je dertig minuten of langer nodig hebt om in slaap te vallen, je té vroeg wakker wordt en minder dan zes uur per nacht slaapt.

Gevolgen

Enkele gevolgen van slaapproblemen zijn:

Grotere kans op overgewicht

Hart- en vaatziekten

Hoge bloeddruk

Diabetes

Depressiviteit

Verminderd concentratie- en beoordelingsvermogen

Grotere kans op een beroerte

Slechtere spermakwaliteit

Oververmoeidheid

De gevolgen van slaapgebrek kunnen je hele dag bepalen. Overdag uit dat zich in eerste instantie voornamelijk in vermoeidheid en slechtere mentale prestaties. Dat klinkt wellicht niet direct alarmerend, maar kan gevaarlijk zijn. Een kwart van de auto-ongelukken wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door een vermoeide bestuurder. Wanneer slapeloosheid echt heel lang aanhoudt, kan het ook slaapapneu veroorzaken, en zelfs voor geheugenverlies zorgen.

Oorzaak achterhalen

Merk je dus dat het slaapgebrek dramatische vormen aanneemt? Dan is het van groot belang om eens met een huisarts of psycholoog te praten, om de oorzaak van jouw slaapproblemen te achterhalen.

Kun je slecht in slaap komen? Dan heb je misschien wel eens melatonine-tabletten overwogen. Maar is het eigenlijk wel verstandig om deze te gebruiken? Mark Schadenberg, slaapcoach en auteur van het boek ‘Van slaapwandeling naar droomleven’, vertelt het je in deze video.

Bron: Slaapgoeroe