Slecht geslapen? Goed nieuws: er moe uitzien is in de mode

Jouw uitgeruste collega's mogen wel jaloers zijn op die donkere kringen onder jouw ogen. Jij bent namelijk helemaal on trend, en zij niet.

Wallen zijn hip

Dit klinkt natuurlijk absurd, en oververmoeidheid promoten is natuurlijk nooit de bedoeling. Maar deze bizarre trend gaat zelfs zo ver dat Gen Z’ers tegenwoordig wallen onder hun ogen tekenen.

Het nieuwe heroin chic

We zagen het al een tijdje op de catwalk: modellen die bewust met een vermoeide look, inclusief wallen, de show lopen. Donkere kringen, een ingevallen gezicht: ook dat is niet bepaald nieuw in modeland. Denk aan de tijd dat heroin chic een populaire look was op de runway: naast een vermoeide uitdrukking waren een doffe huid en een dunner dan dun lijf bepalende ingrediënten voor deze look.

TikTok

Dat het nu hip is om er vermoeid uit te zien, dat zien we ook op het platform TikTok. Hierop laten Gen Z’ers zien hoe ze zichzelf deze look aanmeten en wallen onder hun ogen tekenen. Een echte online trend is het inmiddels te noemen. En daar zou ook de populaire serie Squid Game aan bijgedragen hebben.

Squid Game

Actrice en model HoYeon Jung, die een van de hoofdrollen in de serie vertolkt, is onder deze generatie als nieuwe it-girl bestempeld. Haar look in de serie, die natuurlijk niet bepaald glamorous is, proberen jonge meiden massaal na te maken.

Ook een offline trend?

Of we deze trend ook offline, in het dagelijks leven dus, gaan tegenkomen? Die kans is heel klein. We gaan natuurlijk niet massaal wallen en donkere kringen onder onze ogen tekenen. Maar als de wal hiermee iets meer genormaliseerd wordt, is dat natuurlijk mooi meegenomen voor de slechte slapers onder ons!

De tip voor de piekeraars om relaxed in slaap te vallen:

Bron: Welingelichtekringen, HLN.