Zo krijg je goede WIFI in de tuin Beeld Getty Images/Maskot

Slechte WiFi-verbinding in je achtertuin? Zó los je dat op

Werkt je WiFi-netwerk binnenshuis goed, maar valt-ie weg zodra je je in je tuin bevindt? Vervelend, want of je nu buiten naar je favoriete tv-programma wilt kijken of even wilt socializen; een goede netwerkverbinding is vereist.