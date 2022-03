Om verwarring te voorkomen, hebben we een handige snoeikalender gemaakt. Zo zie je in één oogopslag wat je wanneer hoort te snoeien.

Waarom een snoeikalender?

Het is belangrijk om planten en struiken op het juiste moment te snoeien. Zo voorkom je dat planten gaan woekeren en er mooier uitzien als ze bloeien. Soms moet je planten überhaupt snoeien voordat ze kunnen bloeien. Bij fruitbomen is de opbrengst ook beter als ze goed gesnoeid worden. Voor het beste resultaat is het belangrijk dat je snoeigereedschap scherp en schoon is. Check van tevoren ook nog even deze snoeitips. Zet ’m op!

Januari

Kies bij het snoeien in januari en februari voor een dag met zacht weer. Het mag in ieder geval níet vriezen.

Blauwe regen: de eenjarige twijgen van deze hangplant kunnen zo’n twee of drie ogen teruggesnoeid worden.

Februari

Wanneer het weer zacht is in februari, kun je al op tijd beginnen met snoeien. Strenge winter? Wacht dan liever tot maart.

Fruitbomen: snoei pitvruchtbomen (zoals appel- en perenbomen) alleen in februari als het niet meer gaat vriezen.

Wilgen: het snoeien of knotten van de wilg kan het beste elke twee tot vijf jaar. De beste tijd hiervoor is eind februari, begin maart.

Maart / april

Het voorjaar is een drukke tijd. Je kunt in maart en april namelijk echt aan de bak. Veel planten zijn in deze periode toe aan een goede snoeibeurt.

Rozen : als het niet meer vriest, snoei je de doorbloeiende rozen vanaf de eerste week in maart. De zomerbloeiers knip je pas na de bloei. Lees als het niet meer vriest, snoei je de doorbloeiende rozen vanaf de eerste week in maart. De zomerbloeiers knip je pas na de bloei. Lees hier hoe je rozen moet snoeien

Lavendel : snoei deze na de bloei in maart tot drie à vier bladpaarogen. Lees snoei deze na de bloei in maart tot drie à vier bladpaarogen. Lees hier hoe je lavendel het beste kunt snoeien.

Vlinderstruik: snoei deze vanaf half maart tot eind april tot op één of twee knoppen.

Winterjasmijn: na de bloei in maart kun je ’m snoeien tot drie à vier bladpaarogen.

Boltrompetboom: deze hoef je maar eens in de twee jaar te snoeien in maart.

Caryopteris: als het niet meer gaat vriezen, kun je ’m half maart snoeien.

Leilinde: ook deze hoef je maar eens in de twee jaar te snoeien in maart.

Hortensia: het vroege voorjaar is ook de beste tijd voor het snoeien van de hortensia.

Siergrassen: dit is de perfecte tijd om deze grassen bij te werken.

Mei / juni

Let er in deze periode op dat je snoeit op een bewolkte dag waarop de zon niet te fel brandt. Anders loop je het risico dat de toppen van de planten verbranden.

Voorjaarsbloeiers: rozemarijn, deutzia, rhododendrons en camelia’s zijn waarschijnlijk alweer uitgebloeid. Door deze nu te snoeien, kun je misschien genieten van hun tweede bloei.

Hagen: de eerste keer snoei je ze tussen half mei en half juni.

Buxus: snoei deze het liefst in mei, maar in ieder geval voor de langste dag op 21 juni.

Steenfruitbomen: voor een goede groei, kun je bomen zoals kersen-, perziken- en abrikozenbomen het best halverwege mei snoeien.

Winterheide: na half mei kun je hiermee aan de slag.

Druivenboom: in deze periode kun je ook aan de slag met de zomersnoei van de druif. Lees in deze periode kun je ook aan de slag met de zomersnoei van de druif. Lees hier hoe je een druif het beste kunt snoeien.

Juli

De laatste snoeiwerkzaamheden kunnen in deze zomermaand gedaan worden. Wacht hier niet te lang mee. Déze tuinklusjes kun je nog meer in juli doen om volop te genieten van je tuin.

Blauweregen: dit keer mag je de blauwe regen tot vijf takken terugknippen.

Beukenhaag : deze mag je in de zomer of herfst snoeien, komt niet zo nauw. Lees deze mag je in de zomer of herfst snoeien, komt niet zo nauw. Lees hier hoe je je beukenhaag kunt snoeien.

Vaste planten: heb je ridderspoor, ooievaarsbeksoorten, klokjesbloemen of korenbloemen in je tuin? Om ze twee keer te laten bloeien, kun je ze begin juli alvast snoeien. Zo geef je ze een nieuw leven.

Berk: deze boom mag je in de zomer of begin herfst snoeien.

Esdoorn: ook deze boom mag je in de zomer of herfst snoeien.

Notenboom: je raadt het al, een notenboom mag ook in de zomer of herfst gesnoeid worden.

Augustus (de rustige maand in de snoeikalender!)

In de zomer hoef je niet veel te snoeien, dus ga op de mooie dagen vooral genieten van je tuin.

Buxus: een buxus kun je twee keer per jaar snoeien. In het voorjaar én in het najaar. Eind augustus is dan een prima tijd.

September / oktober

Als het aan het einde van de zomer nog lekker weer, zijn er nog een paar bomen en hagen die je kunt snoeien.

Hagen: de meeste hagen zijn aan het einde van de zomer of begin van de herfst toe aan hun tweede snoeibeurt van het jaar.

Notenboom: mocht je deze nog niet gesnoeid hebben, dan kun je die mooi in de nazomer snoeien. De snoeiwonden herstellen dan ook vaak beter.

Bomen: de meeste bomen snoei je in de wintermaanden, maar de zogenoemde ‘ABC bomen’ vormen een uitzondering op de regel. De esdoorn (acer), berk (betula) en haagbeuk (carpinus) kun je het beste in de zomer of begin herfst snoeien.

November / december

Op enkele bomen na, heb je in de winter niet veel meer te doen in de tuin.

Bomen: de winter is de tijd van het jaar voor het snoeien van de meeste bomen. Zo kunnen ze in alle rust herstellen. Doe dit wel alleen in een periode zonder vorst.

Knotbomen: een een wilg, eik, els of populier kun je snoeien van november tot en met februari. Je kunt ze meerdere keren per jaar snoeien, wat jij prettig vindt.

Tuinvlogger Loes vertelt je in de video hieronder alles over het snoeien van rozen:

Bron: Intratuin, vtwonen