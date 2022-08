Speel jij al pickleball? De sport is ongekend populair in Amerika maar ook hier al in opmars

We spreken Bernadette Snijders Blok, de voorzitter van Pickleball Holland.

Wat is pickleball

Pickleball is de snelstgroeiende sport van Amerika: maar liefst vijf miljoen Amerikanen spelen het nu. De sport is een mix van tennis, badminton en pingpong en heeft veel weg van padel.

Hoe speel je pickleball?

Je speelt het samen met een partner tegen een ander duo. Het veld waarop je het speelt is een stuk kleiner dan een tennisveld en ook het net hangt wat lager. Ook hierin lijkt het op padel, maar er is een verschil tussen de twee sporten. Tijdens pickleball sta je op een open veld, niet in een soort kooi. Ook is het racket anders. Het is glad, heeft dus geen textuur zoals bij padel. En bij pickleball wordt niet met een rubberen bal gespeeld, maar met een plastic bal met gaatjes.

Introductie in Nederland

Bernadette vertelt hoe zij de sport naar Nederland haalde: “In 2013 heb ik voor het eerst gepickleballd bij vriendinnen in Florida. En vond het zo leuk dat ik de materialen mee naar Nederland heb genomen om de sport ook hier te introduceren. Ik ben clinics gaan geven, heb Pickleball Holland en The Amsterdam Pickleball Players opgericht en ben ook al snel nationale en internationale toernooien gaan organiseren.”

Succes

Het sloeg aan: “Langzamerhand kwamen er meer clubs en spelers en het laatste jaar is de groei van pickleball in een stroomversnelling geraakt. Steeds meer racketsporthallen, tennisverenigingen en scholen bieden Pickleball aan. Er komen op allerlei plekken nieuwe clubs en ook gemeentelijke sportorganisaties nemen pickleball op in hun aanbod. Er komt ongeveer elke week een plek bij waar je kunt spelen en we krijgen veel aanvragen van mensen die willen pickleballen.”

Laagdrempelig

Wat de sport zo leuk en uniek maakt? “Ten eerste dat iedereen het snel leert: na een lesje van een half uur kun je al meespelen. De regels zijn niet ingewikkeld, het veld is relatief klein, het materiaal is lekker licht en de service is onderhands.”

Sociale sport

Het is volgens Bernadette ook een mooie manier om vrienden te maken: “Het mooie aan de pickleballcultuur is dat er veel gewisseld wordt. Een game duurt ongeveer vijftien minuten en de mores is dat je dan met anderen gaat spelen. Geen vaste groepjes waar je tussen moet zien te komen. Pickleball is dan ook een heel sociale sport. En ook interessant: de sport is goedkoop! Je hoeft geen dure lessen te nemen om lekker te kunnen spelen. Bij de meeste clubs leen je de paddles en ballen, dus meer dan een paar sportschoenen heb je niet nodig. Daarbij wordt er vaak gewerkt met strippenkaarten, zodat je niet aan een duur lidmaatschap vastzit. Dit alles maakt pickleball een laagdrempelige sport. Je merkt dit goed aan de samenstelling van de pickleballgroepen: alle leeftijden en achtergronden. Bij mij op de club is de jongste twaalf en de oudste zesentachtig! En die kunnen prima met elkaar spelen.”

Waar komt de naam vandaan?

Waar komt die gekke naam eigenlijk vandaan? Want pickle is toch Engels voor augurk? Volgens Bernadette heeft het daar niks mee te maken: “De naam verwijst naar een pickle boat. Dat was bij races de boot met de overgebleven roeiers (de left-overs). De sport is vanuit left-overs ontstaan: een familie verveelde zich en er was een badmintonbaan maar geen rackets en wel pingpongbatjes en een lichte, holle bal. Zo is het begonnen.”

