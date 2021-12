Spicy & feestelijk: oesters met Mexicaanse relish

Toppunt van feestelijkheid, een grote schaal met oesters. De spicy, knapperige relish maakt het helemaal af.

Studio Yvette van Boven Jan Luijk

Voor 12 oesters met relish:

• 4 blaadjes witlof, heel erg fijngehakt

• ¼ komkommer, zonder zaadlijsten, in blokjes van 5x5 mm

• 1 el jalopeñoschijfjes (uit een pot), gehakt

• 1 tl korianderzaad, kort geroosterd, gevijzeld

• 1 el verse koriander, gehakt

• 2 tl verse gember, geraspt

• 2 el limoensap

• 1 tl Thaise vissaus

• paar druppels (groene!) tabasco

• 1 tl extra vierge olijfolie

• versgemalen witte peper

• 12 oesters (bijvoorbeeld Gillardeau), op de halve schelp, op crushed ijs Bereidingstijd 25 min | Kcal. 55 p.st.

Meng alle ingrediënten, behalve de oesters, tot een relish. Open de oesters. Dit vergt even oefening, maar echt heel moeilijk is het niet, hoor. Kwestie van gewoon doen! Als je het eenmaal doorhebt, is er niks aan.

Houd een oester met één hand tussen een stevig gevouwen theedoek vast, met de platte kant boven en het scharnier – dat is het punt waar de twee schelpen aan elkaar vast zitten (soms moet je daar even naar zoeken) – uitgestoken.

Steek een oestermes of een stevig, kort en scherp mesje in het scharnier. Wrik tussen de twee schelphelften en duw het mesje voorzichtig naar binnen. Glijd langs de bovenrand van de platte schelp en kantel het mes vervolgens, zodat de schelp openklapt. Houd hierbij de oester goed recht, zodat het vocht er niet uit loopt.

De platte, bovenste schelp kan weg. Snijd de oester in de bolle schelp los en controleer of er gruis in ligt. Verwijder dat, want dat is vies. Schenk de helft van het vocht uit de geopende schelpen. Schik de oesters op een schaal gevuld met crushed ijs. Schep op elke oester wat van de relish en serveer ze direct. Geef er wat extra topping bij in een schaaltje.

Fotografie: Jan Luijk | Assistent fotografie: Roxanne van Weerden | Styling: Annemieke Paarlberg | Bereiding: Oscar de Lint | Productie en receptuur: Studio Yvette van Boven | Assistent Yvette: Charlot van Scheijen | M.m.v. de Bijenkorf, H&M Home, Dille & Kamille, Rootfolk