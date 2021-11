Sporten met je viervoeter? Deze hondenrassen zijn het sportiefst

Ze zullen niet snel moe zijn en zijn áltijd in voor een portie lichaamsbeweging in de buitenlucht.

Belgische herdershond

De Belgische herder is bijvoorbeeld zo’n ideale actieveling. Deze hond wordt middelgroot en staat erom bekend gék te zijn op eindeloze wandelingen. Het ras floreert het best bij veel menselijke interactie, en zullen je dus graag vergezellen tijdens je sportsessies. En ben je dol op hardlopen? Dan rent deze herder met gemak met je mee.

Mechelaar

De Mechelaar, of de Malinois, is ook een hondenras dat liever actief is dan veel slaapt. Het is niet voor niets dat dit ras vaak wordt gebruikt als militaire waakhond en ook veel bij de politie wordt ingezet. Deze buitengewoon veelzijdige hond is gemakkelijk te trainen en haalt veel plezier uit het uitvoeren van opdrachten voor zijn baasje.

Belgische Lakenois

Hetzelfde geldt voor de Belgische Lakenois. Dit ras kun je herkennen aan de typerende ruwe, warrige vacht in de bruine, soms haast rossige kleur. Lakenois zijn goed te trainen en heel leergierig. Ze staan ​​bekend als zeer beschermend en toegewijd aan hun baasjes. Als ze eenmaal zijn getraind, zijn ze geweldig met kinderen en kunnen ze goed omgaan met andere honden.

Schipperkes

Een stuk kleiner, maar niet minder sportief! Schipperkes zijn klein van stuk, maar barsten van de energie. Ze zijn niet alleen in staat om die kilometerslange run door het park bij te houden, maar zien er ook nog eens heel schattig uit. Ze hebben sterke voorpoten en zijn heel opmerkzaam. Naar hun baasjes zijn deze pups buitengewoon liefdevol, beschermend en genieten ze van veel speeltijd.

Brusselse Griffon

Nog een klein maar sterk ras is de Brusselse Griffon. Ideaal voor sportievelingen met minder ruimte in huis. Ook deze ruwharige schoonheid heeft tonnen energie, en zal zelfs met regen met je mee willen gaan wandelen of rennen. Woon je in een appartement? Dan is dit ras wellicht niet de beste keuze, aangezien ze erom bekendstaan erg veel te blaffen. Maar gezellig en sportief gezelschap, dát is dit ras zonder meer.

Bron: Pure Wow