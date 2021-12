Sprookjesachtig Slovenië

Historische steden, lieve dorpjes, uitgestrekte stranden, bergen, bossen, meren en rivieren – allemaal even mooi en onbedorven. Eigenlijk maar goed ook, dat niet iedereen weet dat Slovenië het perfecte vakantieland is.

Chris Muyres Caroline Coehorst

Slovenië is een niet al te groot land, kleiner nog dan België, en ligt ingeklemd tussen Oostenrijk, Italië en Kroatië. Daar in de luwte van de Alpen raakt het net de Adriatische Zee, lonkend naar Venetië aan de overkant van het water. Het landschap is heuvelachtig en groen, doortrokken met rivieren. Ook zijn hier sprookjesachtige meren en watervallen, kastelen, middeleeuwse dorpjes op heuveltoppen en wijnhellingen minstens zo mooi als die van Toscane. Ook de bewoners genieten met hart en ziel van deze schoonheid. Dat blijkt wel uit het feit dat ze graag en vaak de ongerepte natuur in trekken – te voet of op de fiets – en er vooral ook heel goed voor zorgen. Nergens ligt zwerfafval, ook in de dorpen en steden niet. Voor een vakantie in de natuur, al dan niet kamperend, is Slovenië een droombestemming. De knusse stad Ljubljana krijg je er dan gratis bij.

Autovrij

De hoofdstad Ljubljana ligt prachtig aan een rivier en is omringd door bergen, zodat je zelfs hier het gevoel hebt dat de natuur vlakbij is. Het historische centrum is helemaal autovrij. Daardoor is het hier ongestoord flaneren langs winkels, terrassen, pleinen en parken. De gevels uit het begin van de vorige eeuw zijn geschilderd in zachte tinten met witte details.

Ljubljana is het Gesammtkunstwerk van lokale bouwmeester Jože Plečnik (1872-1957). Hij was verantwoordelijk voor het aantrekkelijke stadsbeeld, inclusief de fraai aangelegde rivieroevers en de beroemde Tromostovje (drievoudige brug) in het hart van de stad. Om een idee te geven: de man drukte ook zijn stempel op steden als Wenen en Praag. Een levendig rafelrandje van de stad is de artistieke buurt Metelkova. Overdag is het een openluchtmuseum van graffiti, ’s avonds komt het hier tot leven als de bars en concertzalen opengaan. Het kasteel boven op de rots is letterlijk en figuurlijk het hoogtepunt van Ljubljana. Je kunt ernaartoe wandelen, een aardige klim, of de cabinelift nemen bij de kathedraal. Het grote terras van bar Grajska Vinoteka ligt op een plein aan de voet van de kasteelmuren en biedt een waanzinnig uitzicht over de stad. De locals komen hier speciaal naartoe om weg te dromen bij de zon die ondergaat achter de bergen. Boven op de kasteelmuren ligt restaurant Strelec, ook weer met adembenemend uitzicht én heerlijk eten.

Naar de kust

Slovenië heeft maar een strookje kust, pal onder de Italiaanse stad Triëst. Aan de overkant van het water ligt Venetië. Die stad oefende in het verleden grote invloed uit op de Sloveense kustplaats Piran. Piran is een beauty met een plein direct aan de haven en een kerk in Venetiaanse stijl op een rots. Verstopt in het doolhof van straatjes ligt het kleine plein Prvomajski trg, met daaromheen de sympathieke eettentjes Cantina Klet en Rostelin. Bij de eerste kun je lunchen met eenvoudige gerechten als gefrituurde inktvis en sardientjes onder een pergola van wijnranken. Bestel bij Rostelin een van de homemade pasta’s.

Piran heeft een paar kleine stranden, maar de meeste badgasten gaan toch naar de wat mondainere buurplaats Portorož, met zijn grote hotels, boulevard, brede stranden met ligbedden en hippe strandtenten. Even voorbij Portorož liggen de beroemde zoutpannen van Slovenië in een rivierdelta waar algen zich hebben afgezet. De algenmodder speelt een rol in de zoutwinning en wordt ook gebruikt bij de Thalasso spa. Deze is aangelegd tussen de zoutpannen als een verzameling halfopen houten paviljoens, verbonden met vlonders. Dé plek om te relaxen.

Wijn, fruit, olijfolie

Weer totaal anders is de wijnstreek Goriška Brda, iets noordelijker langs de Italiaanse grens. Een beeldschoon, groen landschap dat associaties oproept met Toscane. Denk: middeleeuwse stadjes op de toppen van heuvels, begroeid met wijngaarden, olijfbomen en fruitbomen. De streek staat bekend om de heerlijke kersen die er groeien. Een van de mooiste historische heuveltopstadjes is Šmartno, niet meer dan een paar straatjes groot. Het plaatsje is gezegend met meerdere restaurants zoals Hiša Marica, met een fijne sfeer en dito eten. Huur bij het informatiepunt voor toerisme een elektrische mountainbike om de streek te verkennen met al zijn geuren, kleuren en vergezichten. Onderweg zijn er wijnhuizen om te bezoeken, bijvoorbeeld in Dobrovo. Probeer een wit wijntje van de lokale druif Rebula, of proef de lekkerste olijfolie ooit bij Villa Eva.

Outdoor-oase

De Soča Vallei in de Julische Alpen is een gebied om eindeloos te hiken, biken, kanoën en kamperen. Het leuke van deze regio is dat het hier nog niet is platgetreden door toeristen en dat de tochten variëren van relaxed tot uitdagend.

Sla in elk geval de Kozjak-waterval niet over. Alleen al de wandeling ernaartoe is schitterend. De beloning is een enorme, halfopen grot waaruit met veel geraas een waterstroom naar beneden klettert in een grote poel. Feeëriek is ook de tocht door de kloven van Tolmin.

Of wandel naar een hooggelegen plaatsje als Drežnica. In Most na Soči bij Tolmin kun je met de autotrein voor een klein bedrag naar Bohinjska Bistrica, leuk om een keer mee te maken. Van daaruit is het nog maar een klein stukje naar het meer van Bohinj, een oase voor wandelaars, fietsers, suppers en kajakkers.

Betoverend Bled

Het romantische meer van Bled is wel wat toeristischer, maar zeker de moeite waard. In het meer ligt een klein eiland waar je met een bootje naartoe kunt. Boven op deze begroeide rots staat een fraai kerkje met een klok die wensen vervult. Er is ook een tentje om even uit te rusten onder het genot van een ijsje of een kop koffie. Loop via een wandelpand het eiland rond en geniet van de smaragdgroene kleur van het water.

Er liggen meerdere grote hotels pal aan het meer, zoals Bled Rose Hotel, bekend om zijn goede keuken. Vanuit het hotel is het maar een paar minuten lopen naar de voet van de kasteelrots. Een wandelpad door het bos slingert steil omhoog. Als het ’s avonds is verlicht, is het eigenlijk nóg specialer om de wandeling te maken. In het kasteelrestaurant eet je met het meer aan je voeten…

Hoeveel charme, romantiek, avontuur en pure schoonheid kan een land hebben? Je zou het bijna van de daken willen schreeuwen, maar stiekem ook stil willen houden. Want een uniek gebied als dit zou je toch het liefst lekker voor jezelf willen houden.

Restaurant Strelec

Verrukkelijke gerechten op een unieke locatie op de kasteelmuur.

Grajska planota 1, Ljubljana

strelec.kaval-group.si/en Cantina Klet

Eenvoudig lunchen in een sfeervolle setting. Prvomajski trg 10, Piran Rostelin

Homemade pasta’s in leuk interieur. Gallusova ulica 2, Piran Rizibizi

Strandtent waar je goed kunt eten.

Obala 20, Portorož rizibizi.si Hiša Marica

Authentiek restaurant met pure, ­lokale gerechten.

Šmartno 33, Šmartno

marica.si Topli Val

Goed restaurant (en prima hotel) in een dorp vlak bij het begin van de wandeling naar de Kozjak-waterval.

Trg svobode 1, Kobarid

hvala-toplival.business.site Karakter Bar

Leuke plek met strandtentvibe, voor koffie en lunch bij het meer van Bohinj.

Ribčev Laz 51, Bohinjsko jezero Bled Castle ­Restaurant

Restaurant in het eeuwenoude kasteel op de rots boven Bled.

Grajska cesta 61, Bled

jezersek.si/en/locations/bledcaste

Inhand Studio

Winkel en atelier met keramiek.

Mestni trg 10, Ljubljana

clayline.si/inhand/ Parada Lifestyle ­Store

Leuke cadeauwinkel aan een binnenhof.

Mestni trg 10, Ljubljana

parada.si Piranske Soline

Mooi verpakte zoutproducten van de nabije zoutvelden.

Mestni trg 8, Piran

soline.si Atelje Duka

Winkel en atelier met mooi ­handgemaakt keramiek.

Partizanska ulica 2, Piran

duka.si Nona Luisa

Duurzame cosmetica uit de regio Brda.

Šmartno 20, Šmartno

nonaluisa.eu Vonj poletja

Ecologische producten van ­lavendel, olijven, kruiden en fruit

Vedrijan 9, Kojsko

vonjpoletja.com

Grand Hotel Union

Luxueus art-nouveauhotel in het hart van de stad.

Miklošičeva cesta 1, Ljubljana

uhcollection.si/grand-hotel-union Domačija Belica

Sfeervol hotel en restaurant ­centraal in Goriška Brda.

Medana 32, Dobrovo

belica.si Bled Rose Hotel

Heerlijk hotel aan het meer van Bled.

Cesta svobode 8, Bled

bledrose.com