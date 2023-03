Steeds meer 65-plussers zijn ondernemer: ‘Op onze leeftijd kun je nog rustig de wereld veroveren’

Volgens KVK-adviseur Angèle Magré voelt een deel van de 65-plussers zich nog veel te jong om te stoppen met werken. In de leeftijdsklasse van 65 tot 79 stijgt het aantal ondernemers zelfs 108 procent, in vergelijking met vijf jaar geleden.

Nieuwsuur interviewde diverse ondernemers, zoals Ben van Cranenburgh. Hij is 78 jaar en werkt als zzp’er. “Ik heb mijn leven lang gewerkt in de neurowetenschappen. Daar ga ik nu mee door als zzp’er.” Ben is voorlopig niet van plan om te stoppen met werken.

Mensen worden steeds ouder en blijven langer kwiek. Dat is een van de redenen dat 65+-ondernemers ook na het bereiken van de AOW-leeftijd actief blijven als ondernemer, legt KVK-adviseur Angèle Magré uit. “Ik hoor al bij de generatie die 80 wordt. Mijn kinderen worden 90. Ga je dan gewoon al die tijd niks doen? Terwijl, je beheerst wel een vak he”, zegt Ben. “Mijn vader was al dood op deze leeftijd. Mijn moeder had al twee nieuwe heupen. En ik ben nog volledig in tact”, lacht hij.

Ondernemende ouderen

Het zijn niet alleen 65-plus-ondernemers die in hun onderneming blijven na het bereiken van de AOW-leeftijd. Er zijn ook veel mensen die juist na pensionering starten met een eigen onderneming. Magré: “Ga je met pensioen dan is de kans aanwezig dat je in een gat valt. Je hebt weinig te doen, hebt minder contact met je collega’s en ook regelmaat en structuur verdwijnen vaak. Veel ouderen willen hun ervaring, kennis en netwerk in specifieke branches delen.”

Het valt Angèle op dat ze als coach en mentor een onderneming starten. “Of zij verhuren zich als interimmer voor verschillende klussen waarbij hun ervaring belangrijk is. Om ook na je pensioen actief te blijven, biedt het ondernemerschap de vrijheid om te kiezen welk werk je wilt doen en wanneer. Het extra inkomen zorgt voor meer financiële mogelijkheden, maar het is wel belangrijk te kijken hoe dit extra belast wordt en wat de eventuele gevolgen zijn voor je toeslagen.”

Bron: KVK.nl, NOS