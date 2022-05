Rob is al bij de Zomerweek betrokken sinds de allereerste editie in 1997, toen het nog slechts een braderie was.

Metamorfoses op de Libelle Zomerweek

“Ik doe al 53 jaar kapsels voor Libelle, en natuurlijk de metamorfoses op de Libelle Zomerweek”, vertelt Rob. “Elk jaar is dat echt een feestje, al is het keihard werken. In een week tijd deden we altijd ongeveer tweehonderd make-overs, tegenwoordig iets minder. Inmiddels hebben we tien winkels en rouleren we wie er mee mag naar het terrein, want iedereen wil het meemaken.”

Altijd blij

Rob strijkt nog altijd graag zelf neer op de Libelle Zomerweek, maar: “Ik ben ook een dagje ouder. Maar het is zo leuk om te zien, de sfeer, hoe graag iedereen een make-over wil. Je moet je voorstellen, 25 jaar geleden had 90% van de vrouwen kort haar. Dat is intussen veranderd, we hebben nu zeker méér te doen. Maar we doen het met liefde, hoor. Onvoorstelbaar, maar iedereen is altijd blij op de Zomerweek.”

Wat kun je dit jaar van de Libelle Zomerweek verwachten?

De voorpret is begonnen: over een kleine twee weken begint de Libelle Zomerweek. Op een nieuwe locatie organiseren we het grootste vrouwenfeest van Nederland. Het wordt een spektakel, want de kans om een jubileumjaar én een comeback te vieren (na twee pandemiejaren) grijpen we bij Libelle met beide handen aan. De thema’s zijn rechtstreeks uit de best of-geschiedenis gegrepen van de 24 voorgaande edities van Libelle Zomerweek. Wil je meer weten over het programma? Klik dan hier.

Voor tickets die geldig zijn op dinsdag 24 en woensdag 25 mei geldt een extra korting! Je betaalt slechts € 15,95 i.p.v. € 20,95.

7 jaar jonger

Ben je nog niet bekend met de make-overs van Rob Peetoom? Hij is het brein achter de 7 jaar jonger- make-overs die je iedere week in het blad vindt. Hier verschijnt ook wekelijks een video van op Libelle TV, bijvoorbeeld van de make-over van Lidy.

