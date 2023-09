Studie: vrouwen op het platteland gaan later in de overgang dan stedelingen

Deze ontdekking werd gedaan door onderzoekers van de universiteit van Bergen in Noorwegen.

Onderzoek naar overgang

Voor deze studie volgden de onderzoekers de gezondheidsdossiers van 1.955 vrouwen over een periode van 20 jaar. Al snel werd duidelijk dat de invloed van natuur groter is dan gedacht. Vrouwen die binnen de 300 meter van hun woning veel groen hadden, kwamen rond hun 51,7ste in de overgang. En vrouwen in minder groene omgevingen eerder, rond de leeftijd van 50,3.

Stress

Het blijkt alles te maken te hebben met stress. Hoe meer stress, hoe sneller je in de overgang kunt raken. Veel stress zorgt namelijk voor een mindere productie van estradiol, waardoor een vrouw sneller in de menopauze kan komen. “Stress bij mensen kan opgemeten worden via het hormoon cortisol, dat verminderd wordt in een groene zone”, verklaarde onderzoeker dokter Kai Triebner.

