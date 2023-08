Susanna (65) reist solo de hele wereld over: “Telkens gaat het weer kriebelen, want Nederland is zo klein”

Met pensioen gaan en op het strand liggen is niks voor de vrijgevochten docent Susanna Aafjes (65). Dit jaar werkte ze drie maanden als vrijwilliger op Sri Lanka.

“Ik kan niet te lang op één plek blijven. Als ik een tijd in Nederland ben, vind ik het saai worden, dan moet ik weg. Ik heb meer dan twintig jaar in Nieuw-Zeeland gewoond, waar ik mijn zoon kreeg. Na mijn scheiding, vijftien jaar geleden, vertrok ik in mijn eentje naar Cambodja, waar ik negen maanden Engels doceerde. Vervolgens heb ik acht jaar in China gewoond en gewerkt. Ik voel me prima alleen, en heb altijd overal genoeg vrienden en aanspraak. Toch wilde ik op een gegeven moment weer graag een man, en ik wist dat ik die in Nederland wilde zoeken. In 2020 keerde ik terug, naar mijn zus. Ik had nog maar nauwelijks Tinder geïnstalleerd, of de pandemie brak uit. Terugkeren naar China was onmogelijk. Al snel ontmoette ik Leo, met wie ik nu al drie jaar gelukkig ben. Toch begon het op een gegeven moment weer te kriebelen, ik vind Nederland wel erg klein.

Ik wilde graag voor langere tijd weg en mezelf nuttig maken, dus besloot ik me te verdiepen in vrijwilligerswerk in Sri Lanka. Leo wilde niet mee, maar zei: ‘Ga lekker je gang.’ Uiteindelijk heb ik daar drie maanden op een school Engelse les gegeven aan volwassenen. Het was een geweldige ervaring. In de klas zaten mensen van allerlei culturen, onder andere boeddhistische monniken uit Myanmar.

Inmiddels ben ik weer in Nederland en werk ik fulltime als NT2-docent, ik geef Nederlandse les aan nieuwkomers. Veel mensen van mijn leeftijd gaan met pensioen, maar ik denk nog lang niet aan stoppen. Nog steeds geef ik online les aan een paar van mijn leerlingen uit Sri Lanka. Het is zo mooi als ik mensen met mijn kennis een betere toekomst kan geven. Met mijn verhaal hoop ik anderen te inspireren om niet bang te zijn en om ook eens te kijken wat zij, over de grens, voor anderen kunnen betekenen. Het is zo’n verrijking.”

Susanna wil graag in contact komen met mensen die buiten Nederland iets voor anderen willen betekenen. Mail naar redactie@libelle.nl o.v.v. Susanna. Meer informatie over vrijwilligerswerk in Sri Lanka is o.a. te vinden op tealeaftrust.com.

Fotografie: AWL, Getty Images, iStock, Shutterstock, Stocksy, privébeeld