En je hoeft er niet per se lange nagels voor te hebben.

Sweater nails

Je kent en/of hebt ze vast wel: van die dikke, gebreide truien met een mooi kabelpatroon. Deze kabelpatronen kun je nu ook op je nagels maken, als je een beetje handig bent met nagellak. En zo niet, dan weet je favoriete nagelstyliste er vast ook wel raad mee!

Zo lak je de sweater nails

Sweater nails kun je werkelijk met elke kleur nagellak maken en het maakt niet uit of je lange of korte nagels hebt. Door laag op laag te doen, creëer je een soort van 3D-effect, waardoor het net lijkt alsof je een warme trui over je nagels hebt gedaan. Je hebt er wel een vaste hand voor nodig en een heel dun kwastje, maar dan heb je ook wat! Om zelf de sweater-nagels te creëren moet je de volgende stappen volgen:

Lak je nagels op de gebruikelijke manier. Laat ze drogen en pak er een matte nagellak bij. Maak met een dun kwastje een mooi kabelpatroon (zie onderstaande video). Je kunt ook een niet-matte nagellak gebruiken, maar dan is het contrast wel wat minder. Laat je nagels opnieuw drogen en breng tot slot een topcoat aan.

Extra lang genieten van het kunstwerkje op je nagels? Zo blijft nagellak langer zitten:

Bron: PureWow, Instagram