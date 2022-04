Van donderdag 19 tot en met woensdag 25 mei 2022 vindt de Libelle Zomerweek plaats bij de Expo Haarlemmermeer. Dit jaar vieren we éxtra groot feest, want we worden 25 jaar. Daar horen natuurlijk ook de leukste artiesten bij.

De eerste artiesten... *tromgeroffel*

De eerste artiesten die komen optreden op de Libelle Zomerweek zijn bekend. Zo komt Emma Heesters zingen, die we onder andere kennen van het lied Waar ga je heen.

Nielson komt ervoor zorgen dat we allemaal gaan dansen. Ook Hansen Tomas, die doorbrak met zijn nummer 1000 en 1 gedachten komt voor heel wat gezelligheid zorgen. En dat zijn nog niet eens alle artiesten die ons gaan voorzien van goede deuntjes.

Libelle Zomerweek 2022

Op de Libelle Zomerweek is er nog veel meer te doen dan alleen leuke optredens bijwonen. Zo kun je verschillende creatieve workshops volgen, is er oneindig veel tuin- en wooninspiratie en kun je een leuke outfit scoren.

Koop nú je kaartje

Heb je nog geen kaartje? Dan is nú het moment. Je kunt je kaartje bestellen via libellezomerweek.nl. En kom je graag met de trein? Dan hebben we een leuke combi-deal voor je waarbij je je entreekaartje én retourticket met de trein in één kunt kopen.

Tot dan! Wil je niks missen? Houd dan onze Instagram in de gaten.