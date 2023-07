Te gast op een bruiloft? Zó kleed je je tiptop

De functie van een kledingcode is om het gemeenschappelijke van een bepaald samenzijn te onderstrepen, schrijft etiquette-expert Beatrijs Ritsema in Het grote etiquetteboek. Door het uiterlijk op elkaar af te stemmen laten mensen zien dat ze bij elkaar horen en een zeker doel nastreven.

Gaat het om bruiloften, dan is Ritsema streng: als je het bruidspaar wilt laten zien dat je je bewust bent van de bijzondere dag, dan houd je je aan een kledingcode en aan de gebruikelijke standaarden voor speciale gelegenheden. Geen trainingsbroek of slippers dus.

Niet té casual

Met name de heren hebben er een handje van, zeker als het zomer is: naar een bruiloft gaan in jeans, korte broeken, t-shirts, op slippers of sportschoenen. Zelfs als de dresscode casual is of als het huwelijk op het strand wordt beklonken, zijn deze alledaagse kledingstukken twijfelachtig.

Dubieuze dresscode

Soms heb je niet zo'n zin in een dresscode, bijvoorbeeld omdat je ervoor naar de winkel moet of omdat beachy chic of festive casual je niks zegt. In zo'n geval kun je de ceremoniemeester(s) aan hun mouw trekken. Vaak is een accessoire of kleuraccent genoeg om toch aan de wensen van het bruidspaar te voldoen.

Wie in 't wit?

Natuurlijk is wit enkel voorbestemd voor de bruid, tenzij anders aangegeven. Wil je écht op safe spelen, dan draag je ook geen beige, champagne of heel licht pastel. Op de dag zelf zal vast niemand je verwarren met de bruid, maar ook op de foto's wil je dat alleen zij de show steelt in wit.

Mag wit dan helemaal nooit? Volgens Ritsema zijn er uitzonderingen. ‘De regel ‘alleen de bruid draagt wit’ is bedoeld om elk misverstand over wie nu eigenlijk trouwt, uit te sluiten’, schrijft ze. In het geval van de (schoon)moeder van de bruid, die meestal een jaartje of twintig, dertig ouder is, zal dat niet zo'n vaart lopen. Een wit jasje of ander kledingstuk kan dus prima voor de (schoon)moeder van de bruid, vindt zij.

Zelfs zwart kan

Zwart is van oudsher een kleur voor begrafenissen of voor chique gelegenheden met de dresscode Black Tie. Echt feestelijk en uitgelaten, zoals het een bruiloft betaamt, is het niet. Toch kan zwart tegenwoordig prima, volgens bruidsstylist Julie Sabatino en weddingplanner Laurie Arons in een artikel van Martha Stewart. Er zijn dan wel een paar dingen om rekening mee te houden.

De locatie bijvoorbeeld: in een kasteel, balzaal of andere formele locatie zal zwart beter passen dan op een zomerse bruiloft op het strand. Om het luchtig te houden kun je ervoor kiezen om niet helemaal in het zwart te gaan of je zwarte outfit op te leuken met speelse accessoires.

